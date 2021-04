Este miércoles, muy temprano, el empresario David Velasco Chedraui, precandidato del PRI a la presidencia municipal de Xalapa, dijo en conferencia de prensa que él no sería obstáculo para que cuajara la alianza PAN, PRI, PRD en la capital.

Sabedor, como lo hemos comentado aquí, de que se ha mantenido puntero en las preferencias de los xalapeños, el exalcalde mandó un mensaje en el sentido de que “más allá del interés personal se encuentra el interés colectivo para que se logre un cambio de fondo, con o sin el nombre de David Velasco”. Luego, en Twitter, escribió: “No seré yo, ni el @PRI_Nacional, quienes arriesguemos la posibilidad de tener un mejor gobierno que el actual para #Xalapa, por lo que le pregunto sinceramente a @MarkoCortes cuál es hoy el impedimento para cerrar la alianza en nuestra Capital. @alitomorenoc @Jesus_ZambranoG”. La reacción del panista Sergio Hernández no se hizo esperar y de inmediato dijo que él no necesita ninguna alianza y que el PAN —partido que nunca ha ganado una elección de presidente municipal en Xalapa— debe ir solo en la próxima contienda. Al ser entrevistado por la compañera reportera Ángeles González, el legislador con licencia comentó sobrado que en la elección pasada sacaron más de 80 mil votos. Aunque se ha dicho que la decisión de una alianza en Xalapa estaba en la cancha de Marko Cortés, por su dicho, ya se sabe que el propio Sergio Hernández es quien se está negando a la misma, presionado quizá, como se ha comentado en corrillos políticos, por un fuerte expediente que se tiene de su paso por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. En tanto son peras o manzanas, el tiempo corre y en las próximas horas se verá qué rumbo toman estos acontecimientos políticos. Ayer llamó la atención el temple y la decisión de David Velasco Chedraui, quien convocó a las tres fuerzas políticas de la coalición va por México a mantenerse unidas “para recuperar la ciudad que nos han arrebatado”. “David Velasco no será un obstáculo sino al contrario un apoyo más en aras de conseguir la reconstrucción de la ciudad”, dijo ante comunicadores. “En mi familia me han inculcado grandes valores y la congruencia es uno de ellos, pues a mí no me mueve más que el servicio y el ánimo de trabajo. Con todo respeto lo digo, esta es la principal herencia que le puedo dejar a mis hijos y a mi familia”, destacó. “Subrayo, no es esto un sacrificio sino una muestra de congruencia. Sí, yo quiero que la capital del estado sea un ejemplo nacional, un mejor lugar para nuestros hijos y por ende la ciudad encuentre su cauce en obra pública, mejores servicios y un orden administrativo adecuado. A todos aquellos que directa o indirectamente me han mostrado su apoyo incondicional les digo de frente que la misión que me encomendaron está a salvo porque la coalición encontrará el camino que nos lleve a la victoria”, asentó. ¿Qué sigue en esta historia?

En las próximas horas lo sabremos. De momento pudimos ver en David Velasco a un político que sabe estar a la altura de las circunstancias.

Nos vemos los jueves

