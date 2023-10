¿Alianzas locales?

En el 2024 se elegirán 9 gubernaturas: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como diputados locales y ayuntamientos en la mayoría de esos estados. En Veracruz, los municipios duran 4 años, por lo que no se eligen de manera concurrente con las elecciones federales y estatales, de manera que tampoco es posible su reelección. Lo anterior priva a los ciudadanos veracruzanos de tener gobiernos municipales profesionales y planes y programas de mediano y largo plazos.

Existe actualmente la inclinación social a formar coaliciones nacionales para decidir el futuro de México a partir del 2024. Por un lado, la alianza denominada Frente Amplio por México ha elegido a Xóchitl Gálvez como su responsable y por el otro, el gobierno a Claudia Sheinbaum como su coordinadora, pero en las entidades federativas apenas está en proceso la formación de alianzas y en su caso, la selección de sus responsables o coordinadores.

El pasado fin de semana tuve la oportunidad de consultar a los panistas de Agua Dulce su opinión y todos coincidieron en las ventajas de la formación de una coalición plural en el ámbito nacional. Diversos grupos sociales ya están promoviendo que se replique en las entidades federativas el modelo nacional aliancista.

Para lograr formar coaliciones electorales locales se requiere seguir el ejemplo nacional: saber escuchar a los ciudadanos y comprender sus aspiraciones, una sociedad propositiva y participativa, un programa mínimo común, candidatos competitivos y bien preparados, y finalmente que los partidos políticos y sus líderes ejerciten la virtud de la templanza o contención.

Si la mayoría de los ciudadanos desean agruparse en torno a la defensa del Estado de derecho, las instituciones democráticas, la libertad económica, el combate a la corrupción, el mejoramiento de la salud, educación y seguridad, y solicitan a las fuerzas políticas ponerse de acuerdo para registrar plataformas y candidatos comunes, la tarea esencial de los partidos es actuar en consecuencia y seguir en lo posible el modelo federal y adaptarlo a las realidades locales.

Es aquí donde la virtud de la templanza o contención es crucial. Don Manuel Gómez Morín decía en su epílogo de su ensayo 1915: “He tratado solamente de señalar un hecho y de indicar una posibilidad: la posibilidad de encontrar un medio para reunir las buenas voluntades dispersas, los entusiasmos contradictorios, y para definir la insoportable angustia que ahora nos agota: el hecho de que hay una multitud de gentes que podrían trabajar juntas en vez de negarse y combatirse; de que hay una orientación, una razón de ser común en los acontecimientos que en confusión terrible y sin aparente sentido ocurren en México”.

En efecto, vivimos tiempos de confusión terrible semejante a los que nuestro país sufrió hace 100 años. Hoy existe un gobierno de una sola persona que desprecia la ley y a las instituciones, lo que ha ocasionado gran destrucción y pérdida de tiempo. Pronto, si no se recupera el rumbo de la libertad y respeto a la ley, México pasará de ser una democracia híbrida a un régimen autoritario.

Es momento que todos sepamos contenernos y no aferrarnos a las posiciones y al poder. Resultan chocantes las comparaciones, pero es imposible pasar por alto el ejemplo de George Washington que, pese a que en la constitución de los EU no se prohibía la reelección, él se negó en dos ocasiones, en la primera lo convencieron, pero en la segunda se adelantó y no aceptó aferrarse a la presidencia del naciente país. En cambio, aquí en México tenemos ejemplos de dictadores que solo la muerte o el destierro los alejaron del poder: Juárez y Díaz.

Vale la pena escuchar las sabias palabras de Gómez Morin: “El deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separen, un campo común de acción y de pensamiento, y el de llegar a él con honestidad –que es siempre virtud esencial y ahora la más necesaria en México-.”

Hoy se necesita renunciar a los apetitos personales y dar paso e impulsar esa acción común y de pensamiento para forjar una alianza que salve también a Veracruz.

X: @basiliodelavega