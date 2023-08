Alito: el caballo de Troya

Los prianistas podrán decir misa, pero lo cierto es que Alito Moreno (por el partido al que sirve, no por su apelativo), ya volvió a cumplirle el encargo a López Obrador, de torpedear su famoso Frente Amplio por México.

Ya lo había hecho en la Cámara de Diputados cuando obedeció fielmente al presidente de la República, dándole los votos de las y los legisladores tricolores que Morena requería para que el Ejército permanezca en las calles.

No me alcanzaría el espacio de Diario de Xalapa para enumerar todos los apoyos legislativos que el campechano ha acordado en lo oscurito con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y con Andrés Manuel, a cambio de no estar en la cárcel, por tantas fechorías que ha cometido en su vida.

Gracias a esos cochupos, Alito goza de impunidad, se mantiene como dirigente nacional del PRI y es el “caballo de Troya” en el Frente Amplio por México, donde cumple con la misión de sacar adelante la candidatura que quiere AMLO, la que anunció desde hace más de un mes.

Ahora, sin escrúpulo alguno, traiciona a su correligionaria Beatriz Paredes y la entrega en bandeja de plata, haciéndola un lado, justo cuando la senadora tlaxcalteca había subido enormemente sus posibilidades para convertirse en la candidata de los partidos aliancistas. Y como sí tiene una clara visión de lo que significa la primera magistratura del país y la estaba dando a conocer, ganando simpatías entre los y las simpatizantes de su partido, del PAN, del PRD y de un sector civil que simpatizaban con ella, y se aprestaban apoyarla en las encuestas y votando el domingo 3 de septiembre, Alito recibió la instrucción de Palacio Nacional de descabezarla, sacarla de la contienda porque ella sí, para AMLO, era un peligro en sus fines maximatos de permanecer destruyendo a México, por interpósita persona.

En la acción de Alito, se mide a quien le tiene pavor AMLO de las dos precandidatas del Frente Amplio y decide ordenar el sacrificio de la más peligrosa para Morena, y dejar a la que es simpática, ocurrente, contestataria, pero sin firmeza ideológica ni visión de futuro.

Quizás cuando usted esté leyendo esta entrega, Alito Moreno ya haya consumado la bajeza de quitar a la senadora Beatriz Paredes del camino rumbo a la candidatura a la Presidencia de la República, sin haberse concluido todo el proceso diseñado por los tres partidos del Frente, y que hay que señalarlo, despertó un aliento entre la sociedad por luchar contra el mal gobierno cuatroteísta. ¡Sacrificar a su propia compañera de partido! Y que era, a decir lo justo, quien estaba catapultando a un archidescreditado PRI (el instituto político más repudiado, según todas las encuestas).

Si traicionó Alito al activo más importante en este momento en su partido, ¿qué pueden esperar, más adelante, en el proceso electoral que se avecina, sus aliados del Frente, cuando esté cerca el 2 de junio del 2024?

Y una última pregunta: ¿Los y las diputadas y las y los senadores que consiga Alito en esa elección, darán su voto contra Morena o seguirán obedeciendo las órdenes del exgobernador de Campeche y votarán a favor de las iniciativas de Morena?

plazacaracol@hotmail.com

Twitter: HELÍHERRERA.es