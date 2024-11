Allí están “sus masacres”

La frase del título de esta columna es del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en la plenitud de su poder, se burlaba de las acusaciones que la oposición le hacía sobre las decenas de asesinatos que a diario se daban en el país.

Sin embargo, ayer martes 11, los medios de comunicación daban cuenta que al menos 35 ataques a balazos en bares y antros, con un saldo de 98 personas asesinadas, se han registrado de enero a la fecha no solo contra militares, o policías ministeriales, sino también en contra de civiles, entre ellos menores de edad, que no tenían ningún nexo con algún cártel.

Hasta dónde estará de grave ya la inseguridad nacional, que antes, quienes la negaban o minimizaban, el pasado lunes no solo la reconocieron, sino que la condenaron y urgieron a su gobierno (el de Claudia Sheinbaum Pardo) avocarse a resolverla.

El senador de Morena por el Estado de México, Higinio Martínez, declaró en la reunión de la Comisión de Seguridad del Senado de la República antier: “Cuando hoy lo que tenemos que evitar es lo que sucede, lo que anoche sucedió en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una mascare, a eso se llama una mascare, una matanza de más de cinco personas y más heridos. La de anoche en Querétaro, es lo que hoy no debe de haber ya, o lo que pasó en Guerrero, quien habla ya de un presidente municipal de una capital de una entidad que fue asesinado y decapitado, y no sé si ya los detuvieron, o de la matanza de los comerciantes de Guerrero, eso es lo que hay que hablar, lo que hay que atajar, lo que hay que encarar, el horror que se está viviendo en este país sea el culpable quien sea, para la ciudadanía no hay culpables, para la ciudadanía lo que quieren es seguridad”, declaró.

¡Gulp! Lo leí y no lo creí por la cercanía del senador Higinio para con López Obrador, así que decidí consultarlo directamente a la relatoría de la propia Comisión del Senado y sí, constaté lo aquí transcrito, y no solo eso, sino que en la minuta de la discusión de las comisiones unidas, donde fue aprobada la reforma al artículo 21 constitucional, otro senador de Morena, Saúl Monreal, hermano de Ricardo, también condenó las masacres y urgió “parar >>el horror<< que se respira en el país, como consecuencia de la violencia criminal”.

Así estarán las cosas en México, en todo México, que los que antes negaban las masacres, o el clima de inseguridad que se daba en el país, producto de los abrazos y no balazos, hoy salgan no solo a aceptarlas, sino a exigirle a su gobierno que >paren el horror que se respira en el país<.

Ojalá y la Presidenta los escuche, porque no son opositores quienes la reclaman, sino senadores de su propio movimiento, a quienes les aplaudo la denuncia y exigencia.





