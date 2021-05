Alvarado: crimen al acecho

Contraviniendo el discurso del presidente López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García, quienes han venido reiterando que en el régimen de la Cuarta Transformación ya se acabaron los acuerdos con la delincuencia organizada, en el puerto de Alvarado su partido, Morena, ha postulado a la alcaldía a Lizzette Álvarez Vera, a quien la oposición le atribuye vínculos con un grupo criminal.

La abanderada morenista era esposa de Mariano Torres Herrera, (a) “La Garza, a quien un comando de diez hombres armados “levantaron” a pleno mediodía del viernes 8 de agosto de 2014. Fue sacado de su barco, el mismo que había prestado a Televisa para grabar la telenovela “La Tempestad”. Desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver.

Su fama pública estaba en entredicho, pues en las redes sociales lo señalaban de encabezar a un grupo delictivo en Alvarado y demás municipios de la Cuenca del Papaloapan.

Tras la desaparición de Mariano, se indica que su viuda despojó de la fábrica de hielo “Garza”, del barco camaronero “La Tempestad” y del astillero “Torres Álvarez” a sus suegros, dos adultos mayores que hasta la fecha sobreviven en condiciones paupérrimas.

Por otro lado, nos indican que un sobrino de Lizzette, Felipe José Delgado Álvarez, actualmente purga una sentencia de 49 años de prisión por secuestro, en el penal de Tuxtepec, Oaxaca.

Otro hermano de la abanderada morenista, Felipe de Jesús Álvarez Vera, actualmente se desempeña como jefe de la Oficina del Registro Civil en Alvarado, quien es señalado de abusar del cargo público, realizando supuestos cobros excesivos “sin dar recibo oficial”, aunque ahora sus detractores dicen que estaría sacrificando su “negocio”, ya que llega a las colonias o congregaciones para ofrecer servicios gratuitos a todos los residentes, a cambio de que apoyen la campaña y posteriormente voten por su hermana.

A los alvaradeños les preocupa la candidatura de Lizzette, pues actualmente la vinculan con un personaje conocido como “El Gordo Frank”, presunto jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Alvarado, a cuya banda le atribuyen el robo de tráileres, secuestros, ejecuciones y ordeña de gasolina.

Los más aterrorizados, según nos cuentan, serían los demás candidatos postulados a la presidencia municipal de La Generosa, pues comentan que “El Gordo Frank” estaría amenazándolos para que dejen de hacer campaña o de plano se sumen a Lizzette Álvarez Vera, a quien le adjudican ser dueña de una envidiable fortuna pero de la que sus incrédulos paisanos dudan que la haya amasado solo con las utilidades que le generan su fábrica de hielo, su barco camaronero y su astillero.

Con esta candidata, los líderes de Morena no sólo están defraudando al presidente López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García, sino también violando los principios básicos del partido obradorista: “No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”.