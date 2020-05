Alza a la luz; ¿y los de Morena?

El gobierno federal y la CFE anunciaron, repitieron e insistieron que no habría aumento en los costos de la electricidad.

Cuando un periódico de la Ciudad de México publicó hace unas semanas que venía un aumento a la luz, la empresa y su director Manuel Bartlett se encargaron de negarlo.

Sin embargo, los mexicanos comprobamos una vez más que el gobierno no cumple lo que promete, pues por todos los rumbos del país hay quejas, enojo y entre muchos simpatizantes de AMLO lo menos que se ve es la incertidumbre.

El gobierno repite que no ha subido el costo de la luz, pero los recibos que les llegan a usuarios domésticos y comerciales dicen lo contrario.

Para algunos el incremento fue modesto, pero otros deberán pagar el doble de lo que pagaron el bimestre anterior y hay casos en los que el costo se disparó aún más.

Hay personas que con sus recibos anteriores y el actual en la mano acudieron a las oficinas de la CFE para reclamar el injusto incremento y la respuesta del personal, hasta burlona en algunos casos, fue que podían poner su queja en la Profeco, pero si no pagan vendrá el corte del servicio.

Lo más inaudito, comentaron incrédulos usuarios, fue que varios de ellos han tenido cerrados sus locales por más de 30 días y aún así les están cobrando el servicio con un incremento.

En otros casos hay pequeños comerciantes que no se explican cómo habiendo reducido el uso de aparatos eléctricos porque disminuyó la actividad por la emergencia sanitaria, este bimestre tienen que pagar un recibo mucho más caro.

Mucha gente se queja molesta, otros no saben qué hacer y algunos más muestran desconcierto porque no se explican que la luz esté más cara cuando nos dijeron que no iban a subir los costos.

De la Comisión Federal de Electricidad no se ha escuchado una postura al respecto.

Tal vez esta empresa está esperando que los veracruzanos reaccionen como ya lo hicieron antes, cuando en el norte, el centro y en el sur del estado surgieron grupos organizados de resistencia civil que anunciaron el no pago hasta que se ajustaran los costos.

Cuando la empresa enviaba a sus cuadrillas a cortarle el servicio a los usuarios que no pagaban, simplemente no podían porque la gente que estaba organizada impedía el corte.

No nos extrañemos cuando empiecen los llamados en las redes sociales para que los molestos usuarios se unan a un movimiento de resistencia civil contra la CFE por los altos costos de la luz.

Ya conocemos el poder de las redes sociales y ya sabemos cómo reaccionan los veracruzanos cuando se enojan por las injusticias que el gobierno comete contra ellos.

Por lo pronto hemos escuchado voces de dirigentes partidistas y empresariales declarando en contra de esos cobros injustos y anunciando que tomarán medidas al respecto, por ahora, legales.

A esas voces ya se han sumado las de diputados y senadores de diferentes partidos que también anuncian acciones legales como los amparos. Habrá que ver lo que dicen legisladores de Morena, que llegaron a sus curules con la bandera de defender al pueblo de las injusticias del gobierno. ¿Se quedarán sentados los diputados locales y federales y los senadores morenistas esperando que los de oposición les coman el mandado y abanderen esta causa que involucra a muchos veracruzanos?

