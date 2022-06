“Ambientalistas”, contra el Aquarium

Resulta sospechoso, por decir lo menos, que luego de que la administración del Aquarium del Puerto de Veracruz pasara a manos del Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA), de la nada hayan surgido supuestas asociaciones ambientalistas que se desgarran las vestiduras por el cuidado de los animales, cuando en más de 30 años que lleva fundado el centro recreativo, no se les había visto por ningún lado haciendo labor en pro de la vida marina.

Más sospechoso es que los representantes de dichas asociaciones no se hayan percatado de ninguna anomalía, cuando el Aquarium era acuario y lo administraba un grupo de diez empresarios, a quienes se les pasó dar a conocer ante la opinión pública la muerte de un manatí por una supuesta negligencia.

Organizaciones como Earth Mission o la Asociación Veracruzana para la Concientización Ambiental hicieron mutis y no denunciaron el hecho, hasta que el gobierno estatal dio a conocer la muerte del mamífero. Ahora que el Aquarium del Puerto de Veracruz, forma parte de la administración estatal, lo que significa presupuesto, a los animales marinos y también a los terrestres, les salieron muchos defensores que antes no existían o al menos no se conocían. Es el caso por ejemplo del representante de la asociación Earth Mission, Sergio González, a quien incluso en un audio filtrado a los medios de comunicación se le escucha exigir equipo y recursos, a cambio de apoyar el cambio de administración del acuario. No obstante, de acuerdo con información que circula en medios, su organización carece de facultades y permisos federales para el manejo y trato de la vida silvestre. Pese a ello habría intentado presionar a las autoridades estatales en materia ambiental para recibir apoyos, exhibiendo algunas especies, que incluso no serían competencia del Aquarium. Otro de los supuestos ambientalistas que se habría querido aprovechar del tema es el ex regidor de Veracruz José González Martínez, quien durante su gestión en el Ayuntamiento porteño hizo un nulo trabajo a favor del medio ambiente, pero hoy, ya sin cargo, aprovecha el mínimo pretexto para sacar raja política a favor de su padrino político Javier Herrera. El ex edil ha retomado temas como la muerte de una ballena en las playas de Chachalacas para demeritar la actuación del personal del Aquarium, a pesar de que la PMA aclaró en días pasados que la atención se dio a tiempo al cetáceo, en apoyo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero a pesar de los esfuerzos el animal no logró sobrevivir, debido a las heridas que presentaba.