AMLO, amor con Veracruz

La visita del fin de semana del presidente Andrés Manuel López Obrador resultó fructífera en inversión privada, compromisos de nuevas obras carreteras para el norte del estado, y, sin faltar, claros mensajes en materia política.

Vaya, de amor con Veracruz. Lo más destacado es el anuncio de la próxima instalación de la planta cervecera de Constellation Brands en la congregación de Santa Fé en el municipio jarocho, lo que es una bocanada de oxigeno ante la crisis económica y el desempleo, tanto por la inversión de mil 300 millones de dólares iniciales, de cinco mil 500 en total, que inyectarán en ella en los próximos cuatro años para inaugurarla en 2024, como por los dos mil empleos directos que van a crearse y alrededor de otros diez mil de manera indirecta; esa industria, como se sabe, se construía en Mexicali, Baja California, pero se frenó luego de que el gobierno federal avaló una consulta ciudadana que la rechazó debido a protestas de la población contra la utilización del agua frente a la escasez que se padece en el norte del país. Acá encontró abrigo, lo que ha favorecido una tersa relación coyuntural entre AMLO y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con expresiones de gratitud y reconocimiento al gobierno municipal panista que encabeza la señora Patricia Lobeira Rodríguez, nuera de su archririval Miguel Ángel Yunes Linares, cuestión de lo que no podría apostarse que se convierta en una relación duradera. En el norte de la entidad, el Ejecutivo federal supervisó la autopista Poza Rica-Ozuluama, y confirmó la inversión de más de 900 millones de pesos en carreteras federales en esa zona. Por ejemplo, que tras la conclusión y puesta en operación la súpercarretera Cardel-Poza Rica, seguirá la ampliación carretera a cuatro carriles de Ozuluama a Tampico, y del tramo de Álamo a Tepetzintla. Su gobierno, informó, invierte 200 millones de pesos en dar mantenimiento a la vía Tampico–Moralillo, en la parte que corresponde a Pánuco, y antes de concluir su mandato se atenderán las necesidades de Tempoal, Tantoyuca, Naranjos y Cerro Azul, además de iniciar en mayo la obra carretera que conectará al norte de la entidad con Huejutla, Hidalgo. Buenas noticias, todas. Y, probablamente lo que más llamó la atención, es el cobijo que dio a tres personajes de su entorno: Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores; Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación; Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y Cuautémoc Blanco, gobernador de Morelos bajo fuego por una investigación de la Fiscalía de su estado, acusado por diversos delitos graves. ¿Cómo interpretarse? Ellos son hombre de su cercanía, y lo mostró llevándolos a la primera fila del presidium, lo que también despeja dudas de que Rocío Nahle García, secretaria de Energía, sea la única encaminada hacia Palacio de Gobierno, como tampoco Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional. Mostró a los dos que podrían ser el “plan B” y hasta el “Plan C” --con los titulares de la SRE y SEGOB-- de su proyecto político para el gobierno de la República, y en el estado con el diputado Gutiérrez de emergente, a quien mientras el presidente le da un trato especial, en Veracruz lo agreden e insultan públicamente. Si no se lee bien ese mensaje de apaerura y respeto a los del propio círculo, no se extrañe que pueda haber llamados al orden. Cuestión de entender esas señalas que manda el Presidente.

