AMLO: Atrapado en su laberinto

Habrá que admitirlo: >La coalición, alianza, frente amplio opositor, o frente democrático nacional< funcionó en la práctica, se construyó en los hechos, y no en torno a un candidato a la Presidencia de la República, a senadores, diputados federales o a gobernador, sino en torno a una institución: el INE.



No hubo necesidad de 20 mil pláticas entre los dirigentes nacionales de los partidos políticos, de acuerdos y desacuerdos, de regateos o condicionantes de unos contra otros, de dame aquí y te dejo allá. No, aquí fue el llamado hace apenas 15 o 20 días para concentrarnos, primero en la Ciudad de México y, cuando era incontrolable la ofuscación en todo el país contra la reforma electoral del neo-dictador, pues también en las capitales de las 32 entidades federativas, y por los datos que me están llegando al momento de escribir este artículo, en las principales 50 ciudades a lo largo y ancho de la República, e inclusive, en varias metrópolis en el extranjero.



Y es que tiene razón López en una sola cosa: >ya está chocheando<, y desoye a sus médicos especialistas que le han recomendado, por sus males cardiacos: relax, tranquilidad física y mental, no enojarse, y lleva días en sus misas mañaneras vomitando odio tanto contra sus adversarios los “conservadores”, “los fifís”, “los corruptazos”, que lo hacen ver en la televisión de alta definición ultra 4K con los ojos vidriosos, con la lengua y los labios secos, la mirada perdida, exclamando frases vitriólicas, sin control ya de sí mismo, contra su propia sombra, que ha provocado una sola cosa: sumar cada día, cada semana, cada mes a más sociedad en su contra, de sus corcholatas, y de sus acciones y omisiones de gobierno.



Ya no controla siquiera ni a los de casa, que ya son muchos los que le perdieron el respeto, lo desobedecen, cuestionan y acusan de haber puesto a Morena en manos de los corruptos contra los que luchaban antes de tener el gobierno federal, y de haber incrustado en áreas importantes del mismo a los que años atrás los atacaban y perseguían. Vea estimado lector, hasta donde están las luchas intestinas que descarrilarán a Morena de la Presidencia de la República: Monreal contra Layda; Gibrán Ramírez contra Mario Delgado; John Ackerman y miles de fundadores de Morena contra la nomenklatura morenista, y la hora de la fractura alcanzó ya a López Obrador y su instrumento Morena. Las imágenes no mienten, la muchedumbre inundó las grandes avenidas y presagian la cosecha de los vientos sembrados de tiempo atrás por AMLO. Primero porque le arrebataron lo que solo él, según él, tenía derecho a llenar las plazas públicas, y luego, porque la tempestad le moja las rodillas justo a 18 meses de la madre de todas las elecciones, avizorándose que lo ahogará por completo.



Los ríos de gente aquí y allá, desde Tijuana hasta el municipio del Suchiate; del Golfo de México al Océano Pacífico confluyeron en una sola consigna: el INE no se toca y con ello, el mensaje subrepticio para el que quiere liquidarlo: nos vemos el 2 de junio de 2024. Hay de aquel, o aquellos partidos que cuando se discuta y vote la reforma electoral obradorista lo hagan a favor, porque lo de ayer es una advertencia que, en las urnas, pagarán las consecuencias.



