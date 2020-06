AMLO calma a los "ansiosos"

A pesar de la pandemia del Covid-19, a partir de este lunes el presidente López Obrador inicia una gira.Andrés Manuel estará una semana por los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entidad a la que le dedicará los últimos dos días.

Para sus adversarios, esta gira de trabajo es el reinicio de su intenso activismo político que se vio interrumpido en abril por la expansión del coronavirus.

Por supuesto que el presidente no pretende dormirse en sus laureles. Menos ahora que este sábado millares de opositores salieron en caravana automovilística a pedir su renuncia en más de 60 ciudades.

Este domingo, al día siguiente de la manifestación, desde Palenque, Chiapas, a través de un video el mandatario llamó a sus detractores a "no comer ansias", recordándoles que el proceso de revocación de mandato será en 2022 y que "él mismo estableció las reglas" de no estar en el gobierno si el pueblo no lo apoya.

Pero previo a la consulta que determinará si deja o no antes de 2024 la Presidencia, López Obrador y su partido deberán salir airosos de la contienda electoral de 2021, en la que además de la próxima Legislatura a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión habrán de elegirse gobernadores en 15 estados del país, de los cuales dependerá que el tabasqueño se mantenga en el poder.

Sin embargo, a pesar del creciente descontento por el mal manejo de la crisis sanitaria y por la recesión económica que se ve venir, para la oposición no será fácil derrocar a AMLO no obstante, también la pugna entre las principales facciones internas que se disputan el control de Morena.

Además, aunque la pandemia ha retrasado las revisiones que realizaba el INE para determinar cuántas de las organizaciones civiles que solicitaron registro como partido político obtendrían el reconocimiento oficial, es un hecho que de los siete proyectos viables, por lo menos cuatro serán aliados de facto del presidente, ya que no pueden coaligarse formalmente con otro instituto político en su primera contienda.

Entre los afines al lopezobradorismo figuran Encuentro Solidario, que postula el Partido Encuentro Social; Redes Sociales Progresistas, de la maestra Elba Esther Gordillo; Fuerza Social por México, de Pedro Haces Barba, líder de la Catem, el cual ofreció "incondicionalidad plena a AMLO"; y finalmente está el partido Súmate, vinculado con Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN y actual comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los otros partidos en ciernes podrían restarle votos a Morena, pero más al PAN y al PRI por ser liderados por expanistas y expriistas: México Libre, del expresidente Felipe Calderón; Alternativa, Partido Político Nacional, de César Augusto Santiago; y Grupo Social Promotor por México, que promueve a "México, Partido Político Nacional", flamante versión de Nueva Alianza, apoyada por el SNTE.