AMLO cuida su bastón

Pese a que Veracruz es una entidad marcada con rojo en el semáforo del Covid-19, con un total de mil muertos y 6 mil 248 infectados por el coronavirus —según las últimas cifras oficiales—, este lunes el presidente López Obrador estará en Xalapa, segunda visita que en una semana realiza el mandatario mexicano al estado, pues el sábado y domingo antepasados estuvo en Coatzacoalcos, Minatitlán y en Medias Aguas , municipio de Sayula de Alemán.

El presidente confirma lo que le reprochan sus adversarios: que anda en precampaña electoral no obstante que el proceso para elegir diputados federales inicia formalmente hasta septiembre próximo, de acuerdo con el calendario del INE.

De hecho, la semana anterior, con la picaresca revelación que hizo durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional acerca del supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) que busca debilitar a su gobierno y derrotar a su partido Morena en 2021, el tabasqueño dio el banderazo para justificar y reanudar su activismo pese a que la curva de la pandemia del coronavirus no ha sido aplanada y que en estados como Veracruz, el pico de contagios aún no alcanza su tope.

Por eso tampoco parece ser casual que antes de iniciar otra gira por Veracruz, además de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, AMLO presentara el sábado un decálogo para enfrentar la nueva realidad del Covid-19, haciendo un llamado a "recobrar a plenitud el sentido de la vida, salir con seguridad y optimismo a la calle; realizar nuestras actividades de siempre y vivir sin miedos ni temores".

Con ésta y la visita de la semana anterior, parece que el presidente busca reforzar su principal bastión, donde actualmente conserva la mayor aprobación a su administración.

Y es que de acuerdo con una reciente encuesta de Mitofsky, financiada por una institución bancaria, Veracruz es el segundo de los cinco estados donde AMLO tiene la más alta aprobación, sólo superado por Campeche —entidad que gobernaba el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas—, donde López Obrador tiene el 72% del apoyo de los encuestados. De ahí le sigue Veracruz con el 69% de respaldo —aunque el gobernador Cuitláhuac García figura en el sitio 29 de los 32 mandatarios estatales, con una tendencia a la baja entre abril y mayo de 33.7 a 31.7%—, Guerrero con 66%, Chiapas con 65% y Quintana Roo con 61%.

Otro dato significativo que arroja esta encuesta es que la mayor aprobación del presidente se da por tipo de ocupación, entre el magisterio (60 vs 40), el sector informal (59 vs 38), campesinos (59 vs 41), comerciantes (58 vs 42), empleados (54 vs 46), freelance (52 vs 47), amas de casa (52 vs 47) y servidores públicos (51 vs 48).

En cambio, los que manifestaron mayor desacuerdo fueron los profesionistas, empresarios, jubilados, desempleados y estudiantes.