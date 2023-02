AMLO empodera a los ricos

En la gira realizada por el estado de Sonora el 22 de mayo del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a los ricos en México les ha ido muy bien en su gobierno: “Yo les puedo decir que no hay un rico en México que en el tiempo que llevo gobernando haya perdido dinero, y a las pruebas me remito. Les ha ido muy bien”.



A 9 meses de distancia de aquella afirmación hecha en el poblado de Pitiquito, Sonora, le doy la razón al presidente de la República, cuando analizo las riquezas extraordinarias que han tenido los bancos en México, así como las enormes fortunas que las 15 familias más millonarias de nuestra nación han acumulado durante su gobierno, que tiene como eslogan “por el bien de México, primero los pobres”.



Veamos: tan solo en 2022, la utilidad neta de las 50 instituciones que operaron en el país resultó de 236 793 millones de pesos, 30% más alta que la que obtuvieron en 2021, de suya escandalosa, convirtiéndose de esa manera en una ganancia histórica la de los bancos (banqueros) comerciales, según muestran las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), gracias, primordialmente, a las mayores tasas de interés que cobran a los usuarios (5 puntos porcentuales de tasa objetiva), sin que el Presidente de los pobres haya hecho una, tan solo una acción de gobierno para frenar esos apetitos de acumulación capitalista de estos banqueros, en detrimento del patrimonio de las grandes masas de población que requieren, casi para todo, incluyendo sus salarios que allí les depositan sus patrones, de los bancos en el país.



Y por si eso fuera poco, las fortunas de las 15 familias más ricas de México aumentaron 645 mil millones de pesos. Un tercio más de lo que tenían antes de la llegada del actual Presidente a Palacio Nacional. Tan solo su amigo Carlos Slim, con el que come o cena los tamales de chipilín muy seguido en el palacete que tiene en ese edificio histórico, ha visto crecer su riqueza en un 42% desde el inicio de la presidencia de AMLO. Un equivalente a un millón de dólares por hora (19 millones de pesos, aproximadamente), y cómo no, si es uno de los contratistas favoritos del Ejecutivo federal. De esa forma, el dueño del grupo Carso concentra más riqueza que la mitad de la población mexicana (65 millones de compatriotas).



Estos datos fidedignos, tanto los de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como los que nos arroja el estudio de Oxfam (Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre), muestran que en el gobierno de Andrés Manuel, en efecto, los ricos se han hecho cada año de su gobierno más millonarios, y los pobres cada vez más pobres y miserables: la cantidad de mexicanos pobres pasó de 51.9 millones a 55.7 millones entre 2018 y 2020. La población en pobreza extrema aumentó en mayor medida al pasar de 8.7 millones a 10.8 millones de personas.



“Fuera máscaras”, dice una y otra vez en sus mañaneras el presidente de México, y arenga a sus televidentes y radioescuchas a situarse en uno u otro lado: “o son conservadores o son liberales, o están con los ricos o con los pobres”.



Con su confesión hecha en Pitiquito, Sonora, hace 9 meses, y las cifras que arroja el Coneval, la CNBV y el Oxfam, no hay duda de qué lado se instaló él desde que tomó el poder y de qué lado la historia lo está ubicando.



