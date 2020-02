AMLO habla de Veracruz y Morelos

La llamada arribó al teléfono celular de Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, cuando justo a su izquierda, AMLO comía en una oficina de Palacio Nacional.¿Quieres hablar con el Jefe? -cuestionó mientras se tapaba un poco la boca para no interrumpir la charla en la mesa.

Acto seguido, Scherer, quien (como César Yáñez o Alfonso Romo), tiene luz verde suficiente para interrumpir las charlas casuales del Presidente, carraspeó un poco, al tiempo que cubría la bocina de su celular.

“Presidente, le busca Yeidckol, quiere saber cómo actuar ahora que el Tribunal validó el Consejo de Morena, y la dejaron fuera de la dirigencia”.

“No quiero saber sobre el tiradero que hicieron con algo que debió ser terso. Ya decidió el Tribunal. Que se ajuste. Estoy comiendo y viendo otros asuntos”. Y después de decirlo, AMLO volvió a charlar con la persona a su derecha.

Pasaron cinco minutos y el celular de Scherer sonó de nuevo. Ya no era una llamada de Morena, sino de Jorge Alcocer, secretario de Salud.

-“Presidente, es el doctor Alcocer, quiere comentarle algo”.

-“No, Julio, ahorita no, dile que por favor lo trate con López-Gattel. Estoy comiendo y viendo otros temas”.

Diez minutos después, fue otro secretario el que marcó a Scherer, pero AMLO tampoco quiso contestar. Estaba muy interesado en la persona que comía con él.

“Sí, ya sé que Cuauhtémoc es el peor calificado como gobernador, pero no puedo quitarlo ni me convendría hacerlo, porque ganó dos a uno y sin mi ayuda. Pero en el caso de Cuitláhuac García, que es el segundo peor calificado, sí puedo tomar algunas decisiones. Déjame pensarlo, estimado amigo, ya me lo han sugerido mucho, aún tengo este año para decidir si lo quito o no”, dijo AMLO.

