AMLO: ¿nada contra Yunes?

Aunque la respuesta que dio ayer el presidente López Obrador sobre si su gobierno procedería penalmente contra Miguel Ángel Yunes Linares como exdirector del ISSSTE muchos la interpretaron como un "indulto" del tabasqueño al exgobernador de Veracruz, mal haría el panista en darse por exonerado.

Esto porque lo mismo decía el tabasqueño de Rosario Robles, la extitular de la Sedesol y Sedatu actualmente presa por la "Estafa Maestra", y del expresidente Enrique Peña Nieto, al que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene actualmente en jaque con la inminente extradición del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, implicado en los millonarios sobornos de Odebrecht para financiar la campaña presidencial priista de 2012.

Y es que lo que AMLO respondió, ante la insistencia de una reportera, es que su gobierno no ha presentado aún ninguna querella en contra de Yunes, pero que si acaso existiera alguna interpuesta anteriormente, eso "va a corresponder a la Fiscalía informar sobre el estado que guarda esta denuncia".

"Eso podría responderlo el fiscal, el doctor Alejandro Gertz Manero (…) Nosotros no tenemos elementos, o sea, no hay ningún dato del gobierno federal en contra del exgobernador. Es posible que el gobierno actual de Veracruz haya presentado denuncia y otras que se hayan presentado que vengan de tiempo atrás. Nosotros no hemos presentado, en especial, ninguna denuncia", contestó el mandatario mexicano, al que Yunes, como gobernador, llamó "loco", "corrupto" y "mentiroso" en la sucesión presidencial de 2018.

Pero AMLO sabe que Yunes sí fue denunciado ante la FGR, pues en su campaña le fue entregada la llamada "Carpeta Azul", que detallaba todos los bienes muebles e inmuebles que el panista y su familia posee en Veracruz, en la Ciudad de México, Estados Unidos y España.

En 2013, el exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino, lo denunció ante la SEIDO, de la PGR, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, atribuyéndole al exdirector del ISSSTE un patrimonio de más de 3 mil millones de pesos.

Una denuncia similar a la del actual titular del Servicio de Protección federal presentó también ante la misma instancia de la PGR, en febrero de 2016, el entonces gobernador Javier Duarte en contra de Yunes.

Ese mismo año, en agosto de 2016, la Sección 32 del SNTE interpuso otra querella penal contra el panista por apropiarse de más de 230 millones de pesos de "comisiones" y "retenciones" cobradas indebidamente a miles de maestros afiliados al ISSSTE, que según la averiguación previa FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016 eran transferidas de forma ilegal a cuatro sociedades mercantiles, cuyos accionistas eran sus hijos y esposa.

Y sí, el gobierno de Cuitláhuac García también lo denunció ante la FGR por pagar anticipadamente mil 200 millones de pesos por 6 mil 476 cámaras de videovigilancia que no funcionaban en su mayoría ni se concluyó su instalación.