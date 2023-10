AMLO, protector de Peña Nieto

Les guste o no a los amloistas, el Presidente acordó, desde antes que tomara posesión el primero de diciembre de 2018 como presidente de la República, un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto.

Existe un axioma jurídico en latín “nullam sit confessio ex test”, que significa: a confesión de partes, relevo de pruebas, y don Andrés ha manifestado públicamente no una vez, sino muchas, que el expresidente Peña Nieto no va a ser denunciado ni perseguido por él, como en efecto, ha sucedido.

Nada pueden los fanáticos >amlovers< hacer para defender al Presidente de las acusaciones que le hacemos de proteger al exmarido de “La Gaviota”, y más hoy, que de nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán por los acontecimientos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ya que en la conferencia mañanera de ayer, en otro más de sus lapsus que tiene, López Obrador admite que fue el Estado el responsable de la desaparición y asesinato de los normalistas, pero que nada tuvo de culpa ni el Ejército ni Enrique Peña Nieto.

Contrario al discurso que por más de 30 años traía AMLO, de culpar al Ejército y al expresidente Gustavo Díaz Ordaz de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, y de las represiones constantes de las instituciones armadas contra el pueblo de México (de allí su promesa de campaña de regresar al Ejército y la Marina a sus cuarteles tan pronto tomara posesión como presidente de México), cuando lo hizo el primero de diciembre de 2018 se olvidó de dichas acusaciones y promesas, para ahora decir que nada tuvo que ver el Ejército en los acontecimientos de Iguala, Guerrero, como tampoco el expresidente Enrique Peña Nieto.

Y afirmó, también ayer, que “le consta que el Estado Mayor tenía secuestrado al presidente Díaz Ordaz”, y que fueron ellos los culpables de la matanza del 2 de octubre del 68. Entonces ¿no ordenó la represión el expresidente? ¿El Estado Mayor no forma parte del Ejército? ¿Qué explicación le da López Obrador a la confesión que realiza Díaz Ordaz, en su quinto informe de gobierno, en la Cámara de Diputados, cuando admitió que él dio la orden, y que se sentía orgulloso de haber tomado esa decisión, y no se arrepentía de haberlo hecho?

Escuchando al presidente López Obrador en su conferencia, y después en varios tweets, afirmando todas estas sandeces, cuando antes de ser presidente culpaba al Estado y al Ejército de la represión a los movimientos obreros de los 50 (médico-ferrocarrilero-magisterial), de los 60 (estudiantil), de los 70 (el halconazo), y ahora darle la vuelta a su narrativa para afirmar que nada tuvo que ver aquel Estado represor, que se robaba las elecciones inclusive, que incentivaba las desapariciones, que reprimía las luchas populares, acatando órdenes de los presidentes en turno, sí que me cuesta admitir que don Andrés Manuel ya no tiene remedio.

Ahora sucede, y lo dice en serio, que Enrique Peña Nieto fue un presidente inmaculado, incorrupto, patriota, que no merece ser molestado ni con el pétalo de una rosa en sus lujosos aposentos españoles, donde seguramente sufre hambre y mendiga limosna para sobrevivir.

