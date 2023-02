Amor constitucional

La primera acepción de “amor” descrita por la Real Academia Española me parece estremecedora, pues lo ubica como una sensación que surge de una debilidad personal inevitable: “Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”. A pesar de que exista un concepto preciso en el diccionario, opino que no hay un significado absoluto para el amor, de hecho tiene muchos matices que se experimentan a lo largo de la vida de cada persona.



Desde el punto de vista filosófico el amor puede plantearse como un valor superior, que en su concepción más primigenia evoca desde los sentimientos filiales más estrechos con familiares, pasando por las versiones platónicas propias de niños y adolescentes, las afinidades y simpatías hacia amigos, hasta el extremo que se ubica en el más exacerbado romanticismo que inspira una pareja. Con todo lo antes mencionado, aunque parezca extraordinario, en nuestra Carta Magna si hay una alusión directa al amor y solamente es referido en una ocasión. El siguiente fragmento proviene del multicitado artículo tercero alusivo al tema de la educación que imparte el Estado mexicano:



“La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje”.



Decía Luis Donaldo Colosio que “cala más el ejemplo que la palabra”, de aquí parte un cúmulo de interrogantes que seguramente no tienen una respuesta lógica considerando lo expresado en el texto constitucional y las “enseñanzas” en el ejercicio del poder de los que se asumen de forma distorsionada como “moralmente superiores”. ¿Es amor a la patria el hecho de que una alcaldesa de Texcoco se haya atrevido a mocharle su salario a trabajadores del ayuntamiento? ¡vaya ejemplo de honestidad y rectitud para los niños por parte de la hasta hace poco secretaria de educación federal! ¿Es amor a la patria devastar a la selva de la península de Yucatán para abrirle paso a un tren que provocará daños irreversibles al ecosistema? ¡qué cátedra tan siniestra de educación ambiental! ¿De verdad puede interpretarse como amor a la patria la intención de demoler las instituciones democráticas para consolidar un proyecto político claramente autoritario e ineficiente? Lo cierto es que ese tipo de “ejemplos de amor a la patria” se alientan por los desplantes que a diario se escuchan en Palacio Nacional e inspiran a los que enfundados en su cargo se atreven a cometer desde desaires hasta violencia política de género o la que de manera indigna se aferra a un cargo, a pesar de que fue descubierto el plagio de su tesis.



¡Y qué decir de los que demuestran su descafeinado amor a la patria chica!, que son capaces de modificar la Constitución Local para conceder la calidad de veracruzano de manera claramente artificial y no legítima.



Feliz 14 de febrero y agradezco a la directora Esther Gamboa por la oportunidad de comenzar a colaborar en Diario de Xalapa.



Diputada federal por PRI



Tw: @lorenapignon_