Amor en unas cuantas letras

Hablar en letras poéticas de un sentimiento tan noble como profundo es una oportunidad de crecimiento y reflexión conjuntos. Donde debe prevalecer la idea, el detalle, la imaginación y el fuerte sentimiento que proviene desde nuestras entrañas.

Yo te necesitaba hoy, no ayer ni mañana, el ahora es mi mundo, sin él no hay universos o destinos adonde ir. Y si quieres partir en tú mente, vete de aquí y déjame en paz, nunca he sido ave de corral, soy un halcón al vuelo que persigue al sol y la luna en mis noches de juicios oscuros, de tardes nubladas, de escapes a la lujuria, donde no hay escapatorias del fuego entre los cuerpos, los abrazos y todo lo demás. Hoy te necesitaba pero no estuviste en mi vida, pero tampoco en la tuya, más pareces un topo buscador de serpientes, un ser escurridizo y amedrentado por la luz del fuego que lanza la montaña trepidante.

Y subo al volcán que cubre a todas las almas, solo encuentro frívolas distancias mentales, oscuras siluetas que danzan en la boca de ardiente del coloso que hierve en lava, en humo que desafía al propio cielo.

Necesitaba, ya pasó el deseo mortal de las almas fugaces, de los nidos fríos y silentes, y me precipito en el vacío que me sostiene en una eternidad, gravito en mis ideas y hurgo en mis alientos, en mis catálogos vivenciales. Soy otro topo miope, busco qué busco es mi pregunta central, y me extiendo en las habitaciones de mi mente, pues busco el ideal que nunca encuentro, y al final de cada día los topos y los halcones platicamos solo entre nosotros, y nos damos cuenta que en el cielo y en la tierra hay casi lo mismo, un alud de ilusiones no cumplidas u otras que si bien hemos vivido, ahora se han ido. Así en vueltas y en espirales voy viviendo, voy cantando y a veces llorando, como el eterno caminante sin destino, como aquel que en fuga va surcando los cielos infinitos, o como el topo que excava en la profundidad de sus sueños petrificados. Para llegar a ti me impiden paredes, custodios, lenguas de doble filo, en apariencias mediocres de falsas amistades, sólo necesito tus alas, sólo requiero mi voluntad junto a la tuya al convertirnos en huracán arrasante de las falsas tragedias.

¿Cómo encontrarte? En los vericuetos de las dudas, las sospechas los quebrantos y los llantos, de aquellos nudos que atan a los sentimientos, queriendo amarte con justicia y libertad, al romper y tirar la tabla de piedra que pesa como laja de acero en nuestras espaldas. ¿Cómo encontrarte? Si vives en el éter de los espíritus domesticados, Quizá en una oscuridad renuente, o en un lienzo adonde pintar con los colores de la vida el amor, amor, amor. Y de aquello que llaman lo prohibido, los farsantes que nos condenan al olvido.

Adiós, adiós a las reglas, un sí a las leyes de la metamorfosis del placer, de amarnos y probar el suculento vino que nos embriague en la arena ardiente de nuestro amor. ¿Cómo encontrarte? Si la mañana se escapa, si la tarde huye, y en la noche te escabulles en tus subterfugios de humo, silencio y abstracción: ¿Cómo así poder encontrarte?

Con esta reflexión de mi autoría me dirijo a ustedes, pues aparte de la música el otro lenguaje universal es la poesía, y otras manifestaciones humanas por alcanzar la felicidad. Factores como la libertad, el respeto, la tolerancia a la diversidad, deben unirse para mejorar nuestras vidas, sólo me resta agradecer el intercambio de ideas que al respecto ustedes puedan tener, muchas gracias.