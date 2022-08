Bajo la mentira de “aportación voluntaria” las escuelas públicas siguen extorsionando a los padres de familia, en complicidad y amparo de las asociaciones de padres de familia de las escuelas públicas, que extienden un recibo donde lleva la leyenda con letras pequeñas de “aportación voluntaria”. ¿Cuál voluntaria?, si obligan a los padres de familia a cubrirla para poder inscribir a sus hijos.

Las dichosas aportaciones voluntarias provocan deserción escolar, muchos padres de familias optan por ya no inscribir a sus hijos a la escuela pública, ya que hoy en día no hay trabajo y la inflación cada día aumenta. Dichas aportaciones son costosas, son tan descarados que piden una lista interminable de productos para limpieza y material de oficina. Les pregunto, ¿entonces para qué es la cuota voluntaria?, ya que el agua y la luz la Secretaría de Educación Pública condona ese gasto, y lo más delicado es que no entregan cuentas a padres de familia o simplemente presentan recibos que puedes comprar en cualquier papelería. ¿En qué gastan todo el dinero? Las malas lenguas dicen que va a parar a la bolsa de los directores y la de los presidentes de las asociaciones de padres de familia.

Por cada escuela pública, por más pequeña que sea, reúnen cada año aproximadamente cien mil pesos, a nivel primaria, y en secundarias hasta un millón de pesos; no construyen aulas, no pintan salones, ya que dichas mejoras y construcciones las realiza el Gobierno.

Además de las aportaciones voluntarias los padres de familia pagan una cantidad extra para las copias de los exámenes y realizan cada ocho días rifas en las que nuevamente obligan a comprar los boletos, mismos que son entregados a cada alumno; mandan a vender dulces a los niños a la hora del recreo y piden su aportación o cuota a las personas que venden fuera de la escuela.

La SEP, mediante el boletín 1516, prohibió dichas cuotas escolares, solamente si algún padre podría realizar una aportación voluntaria. La ASPF y el Consejo de Participación Social se encargarían de supervisar en qué se gastaba ese dinero, además ordenó que bajo ningún caso la prestación de servicios educativos públicos pedirán cuota escolar, mucho menos condicionar la misma para inscribir, entregar documentos, exámenes, libros escolares o permanencia en la escuela.

El secretario de Educación de Veracruz prohibió la cuota escolar u obligar a las padres de familia a dar la llamada “aportación escolar”, bajo ningún de estas dos deben condicionar el ingreso a la escuela.

Quiero recalcar que si alguna escuela pública te quiere condicionar tu inscripción, permanencia dentro de la escuela, entrega de documentos o libros, es un delito grave de orden federal, porque están violando tus derechos constitucionales y derechos humanos, como lo marcan los artículos 1 y 3 de la Constitución federal; artículos 5 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y artículos 1, 5, 7 de la Declaración de los Derechos de los Niños. Bajo el mismo tenor es delito penal la discriminación, de acuerdo con el artículo 196 del Código Penal de Veracruz.

Denuncia estos actos u acciones discriminatorias ante la Fiscalía o en las oficinas del DIF, estatal o municipal; ahí encontrarás apoyo, asesoramiento y acompañamiento. Llama a la Comisión Estatal de Derechos Humanos al teléfono 8007347376.

lexfemme.12@hotmail.com