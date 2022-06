Aquí todas y todos importamos

En Veracruz debemos jalar parejo, siempre hacia adelante, sin importar género, edad, credo, ideología, preferencia sexual o limitaciones. Desde el Congreso local todos los días trabajamos en hacerlo posible. Un ejemplo de lo anterior es la convocatoria que presentamos para conformar el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad y así cumplir a cabalidad con la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz.

Para que dimensionen su relevancia, el Censo de Población y Vivienda presentado por el INEGI en 2020 reveló que un millón 542 mil 272 veracruzanos y veracruzanas tienen discapacidad, limitación en su actividad cotidiana o bien un problema o condición mental, lo que representa 19.1 por ciento del total de la población. Otro dato relevante es que de ese universo, 53 por ciento son mujeres; 45.7 por ciento no puede caminar, subir o bajar por sí mismo.

De ahí la importancia de que las organizaciones constituidas legalmente para el cuidado y atención de las personas con discapacidad o que buscan su participación en una verdadera integración, participen proponiendo a los mejores perfiles en este consejo. ¿Quiénes pueden integrarlo? Obviamente quien tiene una discapacidad física, visual o auditiva, pero también sus representantes legales; sociedad civil que tenga por lo menos tres años de experiencia en la materia. Todos los detalles están en la convocatoria que es pública y, todo el proceso de selección será transparente.

Lo que buscamos todas y todos es que este Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad actúe como como un órgano de consulta, asesoría, planeación, fomento y supervisión de las acciones, estrategias y programas que permitan garantizar a las personas con discapacidad el desarrollo y pleno ejercicio de los derechos, conformado, entre otros, por un representante del Poder Legislativo, seis personas con discapacidad y un representante de la sociedad civil, para hacer sinergias y, primordialmente, dar resultados.

Soy una convencida de que si sumamos esfuerzos e ideas, los gobiernos, representantes populares y la sociedad civil haremos grandes cosas. Lo estamos logrando con la Ley Monse y podemos dar muestra con muchos otros temas más.

Dar solución a los muchos problemas que enfrenta casi un 20 por ciento de la población veracruzana, es una obligación para los servidores públicos y quienes somos representantes populares. No pueden seguir pasando años y nuestras instalaciones públicas, por ejemplo, no estar adecuadas; no podemos carecer de transporte adecuado y seguro para ellas y ellos.

Es importante contar con políticas públicas eficientes, en cuya elaboración participen las personas que enfrentan el desafío de alguna discapacidad.

Hoy desde el Congreso ponemos nuestro granito de arena; tengan la certeza de que las y los mejores serán seleccionados para este Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad. Ya les estaré informando.

(*) Coordinadora Grupo Legislativo PRI Congreso local

@Anilú Ingram