Archivos históricos de las escuelas Normales

El normalismo en educación plantea varios desafíos: la formación profesional y la adquisición de habilidades específicas con un alto nivel de exigencia académica lo que permite que los estudiantes de educación básica reciban una educación de calidad. Otro desafío es la necesidad de una nueva concepción curricular que corresponda con los cambios de la vida en sociedad. Los cambios son inevitables, sobre todo en un escenario tan complejo y dinámico como en el que se vive actualmente.



Ocurren en diferentes momentos y circunstancias históricas. Por ejemplo, en el ámbito educativo, el auge de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha traído consigo varias repercusiones. Entre ellas ha alterado el modelo formativo de los futuros docentes. ¿O acaso es factible transformar la práctica educativa o mantener la tradición pedagógica a pesar de las demandas educativas del presente siglo? opinan Juan José Sánchez Miranda, Arturo González Polo y Adriana Monroy Rodríguez de la Escuela Normal de Atlacomulco.



Para darse la transición de un modelo tradicional de formación docente a un nuevo modelo que responda a las necesidades educativas del siglo XXI y abandonar viejos esquemas de formación docente, bien vale la pena incursionar en el pasado cuando menos para comparar leyes, decretos, teorías, planes y programas, procesos, metodologías, técnicas educativas.



Sobre este punto Belinda Arteaga Doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y Siddharta Camargo opinan: La historia de la formación de docentes empezó a escribirse prácticamente desde el inicio del siglo XX. Numerosas son las obras que dan testimonio de los complejos procesos que dieron origen a las escuelas Normales y al trazado de su misión institucional. Un recuento inicial sobre este tema nos permite afirmar que la autoría de las primeras historias escritas al respecto -la mayoría de ellas de carácter testimonial- corrió a cargo de profesores o funcionarios públicos que registraron para la posteridad sus experiencias y vivencias como protagonistas de eventos significativos, como la fundación de algunas escuelas Normales, la inauguración de sus edificios o el egreso de las primeras generaciones de alumnos.



Las evidencias testimoniales sobre ese proceso de formación profesional deberían partir de los archivos de las escuelas normales. “A la luz de las reflexiones anteriores es posible dimensionar la importancia de la iniciativa de fundar los archivos históricos de las escuelas Normales. Esta tarea aspira a volver visible lo invisible, a identificar las huellas de un pasado hecho de luces y sombras para atisbar, a través del espejo de las fuentes primarias, una historia que nos permita asumirnos como herederos de un rico y valioso legado. Lo que se espera es ver aparecer los rostros ignotos de las maestras y los maestros de México, la vida cotidiana de las escuelas, las cosmovisiones y las prácticas, los asideros metodológicos, los objetos y los espacios a través de los cuales se formaron diversas generaciones de profesores y profesoras”.



En este contexto, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la SEP, al lado de las comunidades de maestros de distintas escuelas Normales del país, inició desde 2008 el Programa para la Fundación de la Red de Archivos Históricos de las Escuelas Normales desarrollo con el respaldo del Archivo General de la Nación, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, ADABI de México y el Archivo Histórico de la UNAM. En 2011 se habían logrado organizar 12 archivos históricos en igual número de escuelas normales del norte, centro y sur del territorio nacional.



En el rescate de información, las investigaciones se centraron inicialmente en la recuperación y publicación de fuentes primarias significativas para sus autores (planes y programas de estudio, leyes, normas y decretos, así como memorias de eventos y discursos oficiales. Sólo hasta los años setenta (y con mayor fuerza a partir de los ochenta del siglo XX), historiadores profesionales asumieron la formación de docentes como un objeto de estudio específico e iniciaron su abordaje sistemático desde la historia de la educación, aunque en la mayoría de los casos enfrentaron el hecho de que las fuentes primarias eran inaccesibles, porque se encontraban dispersas y fragmentadas, lo que dificulta enormemente su trabajo.



La recuperación de los acervos de las escuelas Normales apuntaba de manera directa a nuevas posibilidades de estudio, articuladas a partir de diversas propuestas historiográficas en las que por primera vez se haría uso de fuentes primarias, directamente producidas por estas instituciones, y que darían cuenta de la vida cotidiana, cultura escolar y las trayectorias de sus protagonistas: las maestras y los maestros que se formaron en sus aulas o que desde las escuelas Normales intentaron forjar un magisterio preparado para educar al pueblo de México, señala Belinda Arteaga quien también participó en el proceso de rescate de los citados archivos.



En general, en los archivos no se incluyen fondos hemerográficos, fotográficos ni bibliográficos, pues se optó por resguardar en estas fases iniciales del proyecto la documentación generada por las escuelas Normales como resultado de su vida institucional. Ello no significa, desde luego, que se obvie la importancia de generar programas de investigación que permitan, en el futuro, rescatar los valiosos materiales bibliográficos, hemerográficos, fotográficos y museales que hoy se resguardan en las escuelas Normales.



Hoy en día nos encontramos frente a la posibilidad de remontar las historias tradicionales de la educación Normal basadas sobre todo en leyes, reglamentos y decretos de carácter general, en los discursos del poder, como en el caso de los informes presidenciales o de los secretarios del ramo, o bien, en los planes y programas de estudio, cuya aplicación nacional sólo comenzó a ser efectiva hasta 1985, año en que se canceló para la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen" la posibilidad de elaborar sus propios planes y programas. La totalidad de los materiales que contienen los archivos no se conocen de manera exhaustiva y constituyen verdaderas "incubadoras" de proyectos por realizar en torno a la fascinante historia de la formación de docentes en México, ahí Veracruz tiene un reto con sus escuelas Normales.