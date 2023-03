Arreados o acarreados

El pasado 18 de marzo, con pretexto del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, el huésped de Palacio Nacional convocó a una reunión masiva en el Zócalo de la Ciudad de México, no tanto para recordar aquel momento en que la gente aportó dinero, gallinas y vacas para pagar a las transnacionales el derecho de extraer y refinar nuestro recurso natural, el petróleo, sino para ser escuchado en otro más de sus discursos peyorativos hacia la clase media y alta de nuestro país.



Curioso que quisiera recordar ese logro de Lázaro Cárdenas, siendo que hace años él mismo quemó pozos petroleros al no ganar la gubernatura de Tabasco.



La convocatoria tuvo que ver también para vengarse de la reciente marcha rosa en apoyo al INE y que reunió a millones de personas en todo el país, y que asistieron sin paga, con sus propios recursos, de manera pacífica y pidiendo a la Suprema Corte que no avale el llamado Plan B.



Para su evento dispuso de millones de pesos del erario que utilizó en alquiler de miles de autobuses, tortas, refrescos y una paga para cada asistente, los cuales en su mayoría fueron acarreados, unos bajo la amenaza de no continuar dándoles los recursos de sus programas sociales y otros, los burócratas, de perder su trabajo si no asistían. Entre otros gastos hubo camisetas, banderitas y gorras para la mayoría de asistentes, todo lo cual derivó en el retraso de la entrega de los apoyos a las personas de la tercera edad en varias ciudades del país.



A pesar de haber acarreado o arreado a sus solovinos, como él llama a los pobres del pueblo sabio, ni con mucho se acercaron a los asistentes de la marcha rosa, pero supo motivar de manera incendiaria a la masa, que de manera totalmente irrespetuosa quemaron una piñata o botarga que representaba a la actual presidenta de la Suprema Corte, la ministra Piña.



Aprovechando el templete y el excelente equipo de sonido, se hizo acompañar de personajes del gabinete y en particular de tres de sus llamadas corcholatas que se andan candidateando para suplirlo en el Ejecutivo. Por cierto, Marcelo Ebrard, ni tardo ni perezoso, ha publicado su libro autobiográfico en el que reseña su paso por diferentes cargos en el gobierno, omitiendo seguramente los errores y corruptelas de la línea dorada y el derrumbe del Metro.



Y hablando del INE, de donde están por salir el presidente y consejeros al cumplir su periodo, Andrés se refirió a que los emolumentos por liquidación y finiquito de los consejeros son legales pero inmorales, y todavía mandaron a dos bufones que a las puertas del edificio del INE recitaran un mensaje dictado y absurdo, criticando también el monto de dicha liquidación. Y ahora resulta que tras un examen de resultados amañados, los cuatro mejor calificados para ocupar la presidencia y consejerías que quedarán vacantes son morenistas, cuando dichos cargos deben ser ocupados por ciudadanos sin afiliación partidista y totalmente imparciales. En fin, que el ansia de poder muy al estilo de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo la está reviviendo con la intensión de continuar un totalitarismo.