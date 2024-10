Artistas y empresarios, aliados del voto en EU

No es secreto que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es uno de los principales promotores de la campaña de Donald Trump, pero tampoco se quedan atrás las figuras que han mostrado su apoyo público por Kamala Harris, la candidata del partido demócrata.

A ella se han sumado personalidades como Beyoncé, Taylor Swift y hasta de medios de comunicación The New York Times, The Boston Globe, The New Yorker, Vogue y la revista Rolling Stone. Sin embargo, respecto al Washington Post, Jeff Bezos prohibió mostrar cualquier indicio de respaldo a la candidata demócrata.

Conforme avanzan los días y se acerca el periodo electoral, el respaldo que reciben cada uno de los candidatos es fundamental, pues atraen a las audiencias de estas figuras públicas, pero también se habla de las ideologías que hay detrás de cada uno de los contendientes. Las opciones son claras, tener en el país vecino a una mujer al frente de la Casa Blanca o regresar el odio creciente hacia migrantes en los Estados Unidos.

Y es que pese a las declaraciones de todo tipo de Donald Trump, nada parece afectarle en las encuestas, ha sabido hacerse acompañar de grandes que figuran a nivel internacional, por su parte Kamala Harris ha tenido dificultades para hacer declaraciones que tengan fuerza, el excesivo cuidado de sus expresiones mantiene a la comunidad estadounidense en espera de claridad, principalmente en el tema de la economía. Sin duda para la población migrante Kamala es el atisbo de esperanza, aún tiene recorridos pendientes, hasta el momento le han acompañado figuras reconocidas como Beyoncé, Michelle Obama y próximamente estará en Phoenix con los Tigres del Norte.

El panorama parece inclinar nuevamente la balanza hacia Donald Trump por su creciente posicionamiento en las encuestas, no obstante, las diferencias con Kamala Harris son mínimas y hasta el 5 de noviembre tendremos mayor claridad una vez emitido el voto.

¿Por qué ha de importarnos como mexicanos lo que ocurre en el país vecino? Porque más allá de compartir una frontera hay muchos temas pendientes de colaboración, más allá del tema de migración que es una constante entre ambas naciones y que cambiaría radicalmente dependiendo el resultado de las elecciones, tenemos también una deuda creciente respecto al tema de seguridad, donde la detención del “Mayo” Zambada fue clave para entender que existió una falta de cooperación y diálogo entre las naciones.

El tema de seguridad ha generado debates, pues investigaciones de la DEA han afirmado vínculos del gobierno de México con los distintos cárteles, en tanto que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se negó rotundamente el hecho y destacó que tales señalamientos no eran compatibles con la cooperación bilateral en migración y contra las drogas.

En el otro punto el tema más álgido es la migración, las expectativas de ambos contendientes y desde años atrás están en que nuestro país sea el filtro que disminuya el paso de migrantes a la frontera, hasta el momento en efecto las autoridades mexicanas han servido como punto de vigilancia, sin embargo, mantener este vínculo requiere de una cooperación conjunta. Al respecto ambos candidatos se han expresado con posturas que limitan la migración ilegal.

Kamala Harris ha declarado que sancionaría la migración ilegal, por su parte Trump se mantiene firme en el plan de deportación masiva. Este último es un panorama extremo pues hablamos de más de 15 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos.

Finalmente está el tema de la economía con la revisión del T-MEC en curso, esto involucra a distintos sectores comerciales y la revisión de múltiples inversiones que involucran a ambas naciones y en la que se suma Canadá. Tampoco es casualidad los cambios que podrían traer las reformas aprobadas en México, esto genera nerviosismo para las inversiones extranjeras en nuestro país.

Lo cierto es que sin importar el resultado del 5 de noviembre, quienes estén al frente del país vecino buscarán construir distintas formas de diálogo para el bien de ambos países, pues al final cualquier tipo de cooperación será más provechosa que derribar los puentes de diálogo ya establecidos.

zairosas.22@gmail.com