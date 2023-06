Asesinato y complicidad de la niña Paulette

La desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah cimbro a países enteros en especial a todo México, nació el 20 de julio del 2005, en Huixquilucan Estado de México, desapareció de su propia recámara y la encontraron muerta en la misma, la niña padecía deficiencia motriz y trastorno de lenguaje, su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición envuelta entre las sabanas de su cama, sus padres y la policía la buscaron dentro de su recámara y en toda su casa y edificio. La corrupción y complicidad en este caso.



La muerte de la niña Paulette sigue siendo un asunto doloroso y vergonzoso, ya que las autoridades se burlan ante los ojos de los mexicanos, nos creen tontos, que no pensamos y además ignorantes y analfabetas. La niña Paulette desapareció el 22 de marzo del año 2010, la última persona que la vio con vida fue su madre Lizette Farah quien la acostó en su cama de la niña a 9 de noche, al otro día sus nana fue a despertarla para arreglarla para el colegio, “no encontró a la niña, solo vio la cama destendida” le avisó a su patrones y estos llamaron a la policía y empezó la búsqueda, llegó la Procuraduría general de justicia del estado de México, policía ministerial y de investigación, la búsqueda en todo el departamento empezando por la recámara de la niña, fue cateado con binomios el departamento y todo el edificio mismo que cuenta con circuito cerrado y vigilancia, no la encontraron.



La mamá daba entrevistas todos los días en la recámara de Paulette, incluso mostró la ropa y pijama de la niña, medios nacionales, internacionales cubrían la noticia, una muy mencionada entrevista fue la de hoy senadora Lili Téllez, donde Lizette mostraba una pijama, ella jamás mostró dolor de madre tras la pérdida de su hija, incluso reía y decía “he llegado a pensar que se la llevaron los ovnis” ella ensayaba horas antes de cada entrevista, situación que la gente la señaló que mentía y que ella era la culpable.



El 31/03/2010 encontraron el cuerpo sin vida de Paulette en su cama, donde tenía puesta la misma pijama que la mamá había mostrado en la entrevista con la periodista Lili Téllez, su cuerpo estaba en un espacio de 16 cm. Ese mismo día hubo un apagón en el edificio. La autopsia reveló que murió por asfixia mecánica, por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax, tenía dos golpes en el codo y rodilla izquierda y cinta adhesiva en la boca y mejillas, nunca pudieron determinar cuándo murió la niña, con esto cerraron la investigación diciendo que fue un accidente que la niña se provocó al rodarse, liberaron a todos. El 3/04/2017 el cuerpo de Paulette fue exhumado y cremado.



Los perros entrenados para encontrar cadáveres, estuvieron en la recámara de la niña y en toda su búsqueda y no encontraron ni olieron nada, una amiga de Lizette de nombre Amanda de la Rosa viajó de Xalapa, Veracruz a México para apoyarla y durmió cuatro noches en la recámara de Paulette, interrogaron a las nanas de la niña el cual dijeron que cuando le dijeron a la mamá de la niña sobre su desaparición ella se sentó a tomar un café y a fumar un cigarro, situación que no lo vieron normal, el edificio estuvo bajo resguardo de las autoridades.



Inconsistencias y contradicciones: catearon la recámara, departamento y edificio de la niña Paulette con Binomios cuatro veces. De acuerdo a los especialistas, Ohio Valley Search and Rescue Organición EE. UU. Especialistas en búsquedas de rescate, el olfato de los perros se activa alrededor de 40. 000 células por minuto, el olor que desprende el tejido humano flota en el aire, la traspiración de los cuerpos vivos o la descomposición de los tejidos de los muertos entre otros activan la difusión de olores y los perros detectan inmediatamente, si el cuerpo de Paulette estaba ahí, los perros la hubieran encontrado.



El biólogo perito en entomología forense de la universidad autónoma del estado de México, Fray Martin Pérez Villegas, asegura que los insectos establecen el tiempo de la muerte de una persona, son los primeros en llegar ya que el cuerpo suelta unas sustancias y olor que atraen a los insectos, de acuerdo con el proceso de “Entomología Forense” determina pos mortem, si el cuerpo fue movido del lugar después de su deceso.



Porque a las autoridades y a la familia les urgía desaparecer evidencias que años después exhumaron y cremaron el cuerpo de Paulette.



Correo:



lexfemme.12@hotmail.com