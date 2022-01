Asesinatos, desapariciones y otros crímenes… por parte de policías

Por viejos vicios que no han querido ser superados y la guerra contra los cárteles de la delincuencia organizada, las corporaciones policiacas están llenas de elementos que incurren en lo que deberían de combatir.

Para empezar, miles y miles de policías de todo el país, incluidos de Veracruz, no cumplen con la certificación que se supone es obligatoria. A partir de ahí se generan diversas situaciones complejas que han derivado hasta en asesinatos.

Aún abundan policías que tienen una escasa preparación o de plano no la tienen y, dado el poder que les da andar armados, más la adrenalina permanente por la situación de violencia, cometen abusos tras abusos hasta que terminan envueltos en escándalos, ellos y sus jefes.

Ahí está el caso de los siete policías que detuvieron en septiembre del año pasado a seis jóvenes en las inmediaciones de Caxa, acusándolos del delito de ultrajes a la autoridad. De no existir videos de los momentos de la aprehensión, que muestran que no hubo resistencia, y de no haber intervenido el senador Ricardo Monreal, lo más probable es que siguieran en prisión.

Esto terminó en un escándalo con repercusión nacional y apenas este fin de semana se supone que medio le pusieron fin –desencuentros de esa naturaleza no se olvidan-, con la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Pero todo comenzó por unos policías de Seguridad Pública que, dadas las pruebas presentadas, mintieron y de ahí fueron defendidos por sus jefes. Que atrás de ese momento hubo otras acciones ilegales y por eso las detenciones, tal vez, pero no hubo capacidad para actuar conforme a las leyes.

En San Andrés Tuxtla doce policías municipales siguen en prisión, acusados de dejar en libertad al presunto delincuente Elías N, quien iba a ser puesto a disposición de un juez de control por los delitos de abigeato y ultrajes a la autoridad.

En sus declaraciones, esos policías han dicho que la orden de la liberación vino del entonces alcalde Octavio Pérez Garay, a quien por ahora ya no ven en su tierra. Por cierto, San Andrés Tuxtla es el municipio veracruzano con el mayor número de pobres, de acuerdo con reporte del Coneval.

Catemaco, en abril de 2018, también fue noticia a nivel nacional. Diez policías municipales fueron a dar a la cárcel federal de Villa Aldama por obligar violentamente a seis agentes de la entonces Agencia de Investigación Criminal de la PGR, a entregarles, para liberarlo, a un presunto secuestrador que había sido detenido en la comunidad Dos Amates.

Los policías, que se transportaban en seis vehículos (dos eran patrullas municipales, de acuerdo a la información que hizo pública la PGR), les cerraron el paso a los elementos federales y les quitaron al detenido. Después, otros agentes de la desaparecida AIC, lograron someter a los policías municipales.

Eran los tiempos del alcalde Julio César Ortega Serrano, quien tuvo a cuatro directores de la policía municipal.

De acuerdo a reportes que medio Catemaco conoce, al primero lo tuvo que cambiar por asunto del presunto secuestrador. El segundo fue un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), que solo estuvo una semana. El tercero fue acusado, junto con el comandante, de proteger a delincuentes. Se recuerda que fue detenida, por la SSP, una camioneta con remolque (se asegura que era propiedad de un funcionario municipal) que transportaba ganado robado y hubo lío porque los policías municipales querían recuperar esa unidad.

El cuarto director de la policía catemaqueña con ese alcalde era su secretario particular. Durante ese tiempo, se afirma en Catemaco, se hicieron famosos los retenes policiacos.

En Ixtaczoquitlán hubo otro escándalo que involucró a policías, por la desaparición de unos comerciantes. Por eso caso se dio a la fuga, en noviembre de 2019, el director de Gobernación en el Ayuntamiento pasado, Octavio Pérez Romero.

En Orizaba, en noviembre de 2018, fueron asesinados los hermanos Ernesto y Román. De acuerdo con sus familiares, ambos jóvenes fueron matados por policías municipales de Orizaba; el crimen ocurrió afuera de su casa.

Gobernaba Orizaba Luis Rojí, quien tardó en destituir a su director de Gobernación, Juan Ramón Herebia, responsable de la policía que, se supone, era una de las mejores de Veracruz. Rojí ya dejó el cargo, Herebia anda como cualquier ciudadano por las calles orizabeñas y los policías siguen detenidos.

En Córdoba ya se estrenaron con problemas, al estar acusada la policía de unas acciones ilegales y allanamiento en una casa, lo que ha generado críticas y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Estos solo son unos casos de ejemplo, pero abusos y crímenes por parte de policías veracruzanos abundan en los últimos años.

Recursos para las corporaciones policiacas hay, al menos en el papel, de ahí que se les vea con mejor armamento y transporte. Pero los problemas siguen porque la delincuencia manda en algunas zonas o porque los políticos utilizan a los policías a su conveniencia.