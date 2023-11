Por desconocimiento o simulación se suele adoptar una postura conformista respecto a los actos de los políticos. Es bastante común escuchar expresiones cómo esta : “ es política o así es la política “.

Se asume una especie de conducta fatalista y de resignación. Estamos ante asuntos de ignorancia o de irresponsabilidad. No es exclusivo de niveles sociales con bajo nivel escolar; igual ocurre entre sectores universitarios. De esas actitudes se nutre el abstencionismo electoral y la impunidad gubernamental. Sin observación ni crítica los funcionarios y legisladores son felices.

Es vital para el desarrollo democrático de nuestra sociedad que se fomente y fortalezca la participación ciudadana en la vida pública y se multipliquen las votaciones, que se incremente la emisión del sufragio. La política no debe ser asunto de los políticos.

Del tipo de gobernantes y legisladores dependen asuntos de primera importancia para la colectividad. Llegar a ese nivel implica difusión, transparencia, conversación y debates, rendición de cuentas, crítica, vigilancia, diálogos, encuentros y alternancias.

La participación ciudadana necesaria no tiene que ver con la demagogia que seduce y alaba al “pueblo”, ni con los rollos y monólogos masivos. No es participación ciudadana el acarreo ni el clientelismo. Los demagogos se llenan la boca con alusiones a la gente en abstracto, no hablan de ciudadanos; pintan una sociedad idílica y hacen gobiernos de espaldas al pueblo.

Hay que ser directos, tanto didácticos como categóricos, con quiénes finjan o se equivoquen a la hora de referirse a los políticos, poniéndolos lejos, en un lugar inaccesible. No, de ninguna manera. Los políticos deben ser lo mejor de la sociedad, estar al servicio de la gente y dar resultados. No es una actividad misteriosa ni de iluminados.

Quienes ejercen la política son personas de carne y hueso, comunes, que deben cumplir con responsabilidades. La herencia del PRI es de políticos privilegiados, una casta especial. Morena es igual , reprodujo los mismos vicios. Se tarde lo que sea, la ruta debe ser clara : participación ciudadana y políticos serios.

Recadito: se hace tarde para que recojan su basura los morenistas .