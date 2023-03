Asoma el rostro del fascismo

Era de esperarse: El que siembra vientos cosechará tempestades, y el presidente de México ha estado una tras otra, desde el púlpito de Palacio Nacional, y ahora desde la plaza pública, agrediendo verbalmente a todo aquel hombre o mujer que ose criticarlo, colocándoles infinidad de denuestos que sus huestes, los más recalcitrantes, sus fanáticos ultras lo interpretan como las falanges fascistas de Europa en el siglo pasado lo hicieron con Benito Mussolini, con Adolfo Hitler y Francisco Franco: donde te los encuentres, desaparécelos.









Así, el pasado sábado 18 de marzo, en la concentración que obradoristas hicieron en la Plaza de la Constitución, muchos por propia voluntad, otros obligados por los apoyos que reciben, y otros más por temor a perder su empleo, empezaron, como en la edad media, centenas de personas de la tercera edad a repartir decenas de miles de panfletos >no a los morenistas allí concentrados<, sino a la gente que miraba el mitin o caminaban por las calles adyacentes, con la leyenda “Periodistas con malos pensamientos contra Andrés Manuel López Obrador, serán desaparecidos”, y todo porque estos hombres y mujeres dedicados a esta profesión han cuestionado a su rey, a su majestad, a su emperador.



Minutos más tarde, otra horda de esos mismos fanáticos, enardecidos con el discurso del Presidente cuando amenazaba a las 3 corcholatas allí sentadas, como párvulos temerosos escuchando a su mesías que les advertía: “Yo no soy Cárdenas (Lázaro), nada de zigzagueos, nada de titubeos, nada de medias tintas, nada de enmiendas o correcciones al proyecto político de la 4T”, dejando un breve espacio en el tiempo para que en las cabezas de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto López y de Marcelo Ebrard completasen la frase mentalmente: porque se las verán conmigo y mis seguidores en este mismo lugar, exigiéndole la revocación de mandato, y esa muchedumbre, extasiada, como prueba de lo que son capaces, le prendieron fuego a la figura que representaba a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justica de la Nación, Norma Piña Hernández, hecha de cartón, gritando, festejando como se consumía en las llamas, dado que el inquisidor Ejecutivo la ha declarado corrupta, conservadora, fifí, clasista, al servicio de los delincuentes de cuello blanco.



Allí estaba la muestra de lo que ha sembrado López Obrador con sus discursos cargados de odio en las mañaneras, con sus recriminaciones y señalamientos de traidores a la patria, a los que han cometido o hemos tenido el valor de disentir de él, de no validar su infinidad de mentiras, de no aplaudir sus locuras y precisar, públicamente, el encubrimiento y protección de corruptos en su gobierno y, primordialmente, de criticarlo de no ser, lo que como candidato dijo que sería.



¿Quién detendrá a estos pirómanos, a estos ultra amloistas que ven al Presidente como el rey, como el mesías mismo, y que son los mismos que han sacado en twitter una bala, como solución para callar y/o quitar del camino a la ministra presidenta? El gobierno federal está bordeando arenas pantanosas, y no observo ya, desgraciadamente para la patria, por lo aquí contado, como pueda salvarse de hundirse en ellas y jalarnos en esa vorágine.