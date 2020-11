Las lógicas que regían por décadas la relación bilateral entre Estados Unidos y México, así como la procuración e impartición de justicia entre ambos países, no son explicables en la liberación del general de cuatro estrellas, exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

Simplemente no cuadran, más cuando se ha convertido en un caso de excepción en la política del combate a las drogas del gobierno norteamericano y de su aparato de justicia en su propio territorio.

¿Qué dijo el gobierno de México al estadounidense para convencerlo de que les devolvieran al general? ¿Qué argumentos tan convincentes manejó Marcelo Ebrard para que en menos de un mes estuviera de vuelta el exjefe de las Fuerzas Armadas en México, en completa libertad, a pesar de la losa de acusaciones que penden sobre su espalda y que a decir de la fiscalía norteamericana, se encuentran sustentados con pruebas plenas de culpabilidad?

Eso nunca lo sabremos, salvo cuando Donald Trump, López Obrador o el propio canciller editen sus memorias y nos confiesen los detalles de tan prolongadas negociaciones. Lo que sí es cierto y se desprende como prueba presuncional-humana es que con esta acción el Ejército Mexicano nos manda un claro mensaje del poder que tiene en el país; de la incidencia que tiene hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora explica por qué la construcción del aeropuerto de Santa Lucía a ellos, los bancos del Bienestar a ellos, los puertos y aduanas a ellos, los tramos del Tren Maya a ellos, la Guardia Nacional a ellos.

El pasado lunes 19 de octubre escribí en este mismo espacio: “…la operación padrino, como la bautizó la DEA, es una madeja que apenas comienza a desenredarse. Tendrá efectos catastróficos para México, porque se da justo cuando el Presidente les daba poder y presupuesto a nuestras Fuerzas Armadas; el meollo de todo esto es si esas concesiones las otorgaba como rehén de las mismas….”.

Hoy, a mi, estos hechos me quitan la mínima duda que me quedaba, y más después de escuchar el discurso pronunciado el pasado 20 de noviembre en voz del general secretario --único orador oficial--, manifestado frente al presidente de la República, pero también al pueblo de México, porque sabía que estaban en una transmisión en vivo, en cadena nacional. Luis Cresencio Sandoval dijo: “Las Fuerzas Armadas no anhelan poder ni protagonismo, su esencia es servir a la patria. El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo, cada uno con su correcto actuar. No anhelamos ningún poder, porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo. Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque dependemos del Ejecutivo”.

Sobran pues las justificaciones que vengan del lado oficial para explicar el por qué han tomado un papel tan protagónico y relevante en este gobierno las Fuerzas Armadas. Bastaron unas cuantas horas para que el Presidente cambiara aquellas palabras, dichas en una mañanera, que aquí transcribo: “Lamento que un exsecretario de la Defensa Nacional esté detenido por vínculos criminales, porque prueba la existencia de un narco-gobierno, de la decadencia del régimen, que afortunadamente ya está por acabarse”, advirtiendo que ”como en el caso de García Luna, quienes hubiesen colaborado con Cienfuegos, aun con un solo señalamiento, serían retirados de sus cargos; no vamos nosotros a cubrir a nadie, ya pasó ese tiempo”, manifestó.

24 horas después instruía al canciller Marcelo Ebrard a viajar a Estados Unidos y gestionar la liberación del general, que al conseguirlo se convierte en el civil-político del gabinete más fuerte de las Fuerzas Armadas.

Dicho en otras palabras, el Ejército ya tiene candidato para 2024.

