ASPAVIENTOS

Nuestros años en el periodismo nos han permitido conocer a muchas personas y a muchos funcionarios públicos de distintos niveles, así como de diversas filiaciones políticas.

Desde aquellos que practican eso de que “lo que resiste, apoya” como lo expresaba el político veracruzano Jesús Reyes Heroles, hasta esos para quienes no existen las medias tintas y se rigen por el “estás conmigo, o en mi contra”, estos por cierto, párvulos de la política que por tener la piel tan delgada hasta los rayos del sol les irrita. Estos últimos, hoy circunstancialmente en el poder, no soportan las críticas ni los cuestionamientos, precisamente por no ser políticos.

Por ello vaya desde este espacio nuestra solidaridad con la periodista Sarah Landa Castillo, quien, en rueda de prensa en Palacio de Gobierno, allá en la ciudad de Xalapa, sufrió el arrebato de quien debía dar respuestas y no reclamos a quien ejerce la labor periodística, el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez.

Fue tal el aspaviento del funcionario cuestionado por la periodista, que incluso varias organizaciones de periodistas en Veracruz salieron a demandar respeto a la actividad periodística.

La misma Comisión Estatal Para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz (CEAPP) emitió un comunicado en el que se destaca: “Es legítimo que los políticos y los funcionarios públicos formulen críticas, correcciones u objeciones con respecto a reportajes específicos en los medios, sin embargo, cuando lo hagan, siempre deben tener cuidado de asegurar que sus comentarios sean precisos, evitar la estigmatización y la desacreditación de los medios y no amenazar a periodistas ni socavar el respeto de la independencia de los medios de comunicación“.

SERLO Y PARECERLO … Muy lento se está viendo el Sistema Estatal Anticorrupción en el estado de Veracruz, para aclarar y desmentir los señalamientos que se hacen en contra del presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del SEA Veracruz, José Aarón Ojeda Jimeno, a quien acusan no solo de haber utilizado información falsa para obtener el cargo, sino de violentar lo dispuesto por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en cuanto a exclusividad laboral.

Es ampliamente conocido el refrán aquel de que: “la esposa del marqués no solo debe ser honesta, sino también parecerlo”, el cual según parece se desconoce en la actual administración estatal, o peor aún, se ignora, con el falaz argumento de que los acusadores son de la mafia del poder o conservadores.

Son tan contundentes los señalamientos en contra del referido funcionario, que el Órgano de Fiscalización Superior en Veracruz (ORFIS), realizó una investigación al respecto y con sus resultados, solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) del SEA que atendiera y diera curso a “los probables hechos constitutivos de responsabilidad administrativa grave por parte de José Aarón Ojeda Jimeno”.

La solicitud del ORFIS al OIC del Sistema Estatal Anticorrupción en el estado de Veracruz data de julio del año pasado y desde entonces se espera se actúe en consecuencia.

En tanto, se percibe la incongruencia de que el Sistema Estatal Anticorrupción en el estado de Veracruz tiene como Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador a un supuesto infractor, que pone en tela de duda la honorabilidad de quienes procuran las políticas anticorrupción en el estado de Veracruz, demeritando por ende su credibilidad.

ANTE LA INANICIÓN OFICIAL … Para fortuna de México y de los mexicanos, en el país existen organizaciones civiles que asumen funciones que corresponden al Estado mexicano ante la ausencia de este o el sufrimiento de sus compatriotas, como es el caso del trabajo que realiza la Asociación Mujeres Apoyando Mujeres en Veracruz, que en su nombre lleva el motivo de sus acciones.

Esto viene a colación porque el Estado mexicano no ha podido cumplir con los ciudadanos, ni con estas organizaciones civiles, en algo tan elemental como es su seguridad. Mujeres apoyando Mujeres en Veracruz ha sufrido robos en dos ocasiones y aunque ya levantaron la correspondiente denuncia, explicó Roxana Guízar Rodríguez, presidenta de esta organización, hasta la fecha se desconoce la identidad de las personas que asaltaron las instalaciones de esta ONG.

En los dos robos, los ladrones se llevaron dinero, material de oficina, pulseras, playeras, computadoras y discos duros, con información valiosa para ellas.

