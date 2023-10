Aspirantes y la agenda LGBTQ+ (I)

Finalmente los tiempos políticos llegaron y el estado de Veracruz vive una coyuntura política crítica, existe un escenario que jamás se había visto al interior de un partido político, 48 personas aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación: 20 mujeres, 27 hombres y una persona no binaria. Sería interesante para la población diversa de Veracruz saber qué persona no binaria está en el registro.

Bajo este contexto, haré en esta y próximas publicaciones un recuento de aquellas personas aspirantes que han trabajado a favor de la agenda LGBTQ+ en Veracruz, en esta ocasión les compartiré la lucha y la travesía que vivimos como Coalición Estatal LGBTQ+ e incidimos para modificar el Art. 75 del Código Civil, para que el matrimonio entre personas del mismo sexo, deuda histórica, fuera una realidad. Hubo trabajo de colectivos como antesala, el cual fue muy valioso para lo que se venía, pero el parteaguas se llevó a cabo en la LXVI Legislatura cuando la entonces diputada Mónica Robles Barajas, impulsó la Reforma Integral al Código Civil de Veracruz, donde se contempló el Matrimonio Igualitario, rodeada de un gran equipo como Martha Mendoza Parissi, Rebeca Ramos, Mónica Mendoza Madrigal, Arizbeth Justo, Anel Muñoz Pérez, el magistrado José Manuel Alba de Alba y la magistrada en retiro Irma Dinorah Guevara Trujillo. Logró que la academia, barras de abogados, colegio de doctores en derecho y la sociedad civil, enriquecieran esta propuesta que fue tomando forma en un proyecto que cada día era más perfectible. El Código Civil para el Estado de Veracruz de 1932 era obsoleto y violatorio a los derechos humanos, era urgente su actualización.

¿Por qué nos une a Mónica Robles Barajas? Como Coalición Estatal LGBTQ+ Veracruz, en 2020 le acompañamos a los Foros Regionales, que absurdamente alguien impuso para socializar la iniciativa que incluía el Matrimonio Igualitario. Lo ocurrido en esos foros fue lamentable, nos expusieron a una violencia extrema por parte de grupos de choque antiderechos, reventaron los foros, no solo hubo violencia verbal, también psicológica y física en algunas de las sedes. Debo reconocer la valentía del equipo de Mónica, que en su totalidad eran mujeres. Y los Colectivos de la Coalición, a un lado de ellas, enteros y defendiendo los cambios de fondo para acceder a los derechos igualitarios. Mis compañeros de lucha que acompañaron saben bien lo que expreso en estas líneas.

Lamentable, quienes tanto me señalan, me critican, descalifican y desvalorizan el trabajo colectivo que he realizado, no estuvieron ahí enfrentando situaciones violentas desagradables; lo más lamentable, quien ocupa actualmente una curul que le pertenece a la población diversa, nunca estuvo ni está ni estará trabajando por nuestra población; así como elle, muchxs más.

La reforma al Art. 75 no pasó, pero se logró la figura del Concubinato con los mismos derechos que el matrimonio, que gracias a ello, en Coatzacoalcos un hombre logra ganarle al IMSS la pensión de su pareja hombre fallecido. Un año después llevamos la acción de inconstitucionalidad en acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenciara al Congreso del Estado de Veracruz para legislar a favor del matrimonio igualitario; el día de hoy, todas familias monoparentales pueden acceder a las bondades de esa reforma histórica. Les recomiendo que la lean, entre los beneficios se encuentra el divorcio incausado, pensión compensatoria, uso del apellido de la madre y concubinato. Esta reforma es, sin lugar a dudas, un avance para Veracruz. Este es uno de los legados que dejó Mónica Robles Barajas en perspectiva de género, igualdad, sin discriminación, el interés superior de la niñez en pro de un estado más inclusivo, igualitario y justo.

*Activista