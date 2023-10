Aspirantes y la agenda LGBTQ+ (II)

Como lo comenté la semana pasada, haré un recuento de las personas que han trabajado a favor de la agenda LGBTQ+, es de suma importancia que nuestra población conozca a las personas que aspiran a representarnos, dado que la inclusión todavía no llega a los partidos. En esta ocasión le toca a dos mujeres aguerridas y con gran representación, Daniela Guadalupe Griego Ceballos y la diputada Claudia Tello Espinosa.

A Daniela la conocí cuando trabajé en programas para Desarrollo Rural y Procampo, fui Técnico SINDER y ella llevaba incansablemente capacitación a agrupaciones campesinas y rurales con la firme convicción que se le debe invertir al campo no solo para más y mejor producción, para la transformación de las familias productoras mejorando nivel y calidad de vida.

Diputada en la LXIV Legislatura, llegó por mayoría relativa por el Distrito X de Xalapa local con una votación histórica, quedando en segundo lugar como la más votada en 2016; durante su gestión presentó 18 iniciativas de las cuales se aprobaron 9, entre ellas el “Día Estatal de la Visibilidad Trans los 13 de Noviembre”, vigente desde 2018; fue la primera en proponer la Ley de Identidad Trans para el Estado de Veracruz, la presentó el 28 de mayo de 2018. En ese mismo año, fue candidata a diputada por el Distrito XI Xalapa Rural, donde obtuvo 85 mil 500 votos y fue la avasallante ganadora, su suplente era precisamente la maestra Claudia Tello Espinoza. Por una impugnación injusta, no logró ocupar la curul federal que se había ganado recorriendo todo el distrito. Ella sería una digna representante legislativa, sobre todo productiva y efectiva.

Imposible hacer un recuento de lo sucedido pues por esos hechos injustos, llega la maestra Claudia Tello a San Lázaro, con una representación legislativa contundente, a ella la conocí cuando después de las elecciones de 2012, cuando no llega Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en un proceso electoral demasiado competitivo, en 2006 y 2012, un servidor era simpatizante y miembro activo de la alianza PRD-MC-PT, después del 2006 empezó en toda la República el nacimiento del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se concretó en 2011 donde muchos ciudadanos, por efecto dominó nos sumamos para consolidarlo, entre esas personas Tello Espinoza, siguiendo al partido que en ese entonces simpatizaba, me retiré del movimiento, no sin antes haber dejado parte de los cimientos de los cuales hoy muchos gozan. Claudia se quedó y continuó haciendo crecer el proyecto de nación, volvimos a coincidir cuando me involucro en asociaciones civiles del cuidado del medio ambiente y de asistencia social, a partir de ahí conocí más de cerca al ser humano, no solo a la maestra y la política aguerrida con convicciones por un México y Veracruz mejores, a la mujer sensible que empezaba a ser empática con la diversidad sexual, más que tolerante, respetuosa.

Como legisladora ha respaldado las iniciativas de las compañeras Salma Luevano Luna, Reyna Celeste Ascencio Ortega y María Clemente García Moreno, sus compañeras diputadas en la Cámara alta que día a día luchan para que sus voces no se ahoguen entre 497 más, para que los derechos humanos de la población LGBTQ+ se respeten, se procuren, se promuevan, pero sobre todo, que se garanticen.

Las dos tienen mi respeto y admiración porque han sobresalido en un ambiente político adverso para las mujeres, pero sobre todo, tienen mi afecto no por mí, por toda la población diversa, porque han adoptado la agenda LGBTQ+ con la firme convicción que los derechos humanos son para todas las personas.

*Maestro. Activista