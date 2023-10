Aspirantes y la Agenda LGBTQ+ (III)

Conforme pasan los días, la vida política en el país y el estado de Veracruz tendrá una movilización álgida y de gran intensidad en la competencia interna del partido en el poder. Se preguntará usted porqué solo se habla de las personas aspirantes de Morena y los partidos aliados; una simple razón, dan más de qué hablar que la oposición.

Personajes han alzado la mano y se han manifestado que quieren encabezar las candidaturas de esa alianza. Cuando salgan las personas del bloque opositor, emitiré un análisis objetivo sobre su acercamiento a la población diversa, así como su compromiso con la Agenda LGBTQ+ sin simulaciones.

La lista en Morena es grande, 48 aspirantes. Debo hacer una observación puntual, de acuerdo a las leyes existentes para eliminar violencia política de género y la ley de paridad de género, me pone a reflexionar que no se está cumpliendo este principio jurídico y legal vigente, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena validó la participación de cuatro hombres y solo dos mujeres para encabezar la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, no se cumple el principio de paridad y se deja fuera de la contienda a mujeres que en la encuesta de reconocimiento obtuvieron buenos porcentajes de aceptación.

En la edición pasada mencioné a la diputada Claudia Tello, de la senadora con licencia Rocío Nahle no puedo emitir algún comentario pues no he tenido la oportunidad de tener acercamiento con ella, los grupos que la rodean no lo han permitido, no puedo hablar de lo que no conozco, eso es honestidad, objetividad y asertividad. Le envío un mensaje para poder reunirme con ella y entablar un diálogo analítico, reflexivo, pero sobre todo, constructivo para atender nuestra agenda.

Los hombres aspirantes iniciaron por diferentes medios campañas de promoción y difusión de sus aspiraciones cuyo mensaje es para la militancia de su partido y así conseguir tan anhelado cargo, desde recorridos, reuniones masivas presenciales y virtuales, distribuyen material y el mensaje que fortalezca su imagen.

Debe destacarse que Citlalli Navarro, quien obtuvo un 14.7% en la encuesta de reconocimiento, hasta el momento es la única mujer que ha anunciado que llevará a los tribunales la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues argumenta violencia política de género. Otros nombres de mujeres que resaltan por inscribirse en el proceso interno son Verónica Aguilera Tapia, exdirectora del Sistema Estatal DIF, con un 6%, y Angélica Pineda Pérez, exdiputada local y extitular de la Unidad de Género de la SEV. Aguilera Tapia, con un accidentado paso por el DIF, y Pineda Pérez goza del reconocimiento del personal de la Secretaría de Educación por el trabajo desempeñado como titular de un espacio ganado por mujeres para atender la problemática de las mujeres.

Las personas aspirantes entablan un enfrentamiento abierto para posicionarse, la guerra interna de Morena por la candidatura deja una percepción ciudadana de división y separatista. Debo señalar que no basta el trabajo realizado desde las funciones de las dependencias que encabezaron, también hace falta el contacto con la ciudadanía y la sociedad civil, quienes tienen la radiografía exacta de las diferentes problemáticas sociales y precisamente aquí, es donde hace falta el acercamiento con los diferentes sectores sociales históricamente segregados y discriminados, como la población LGBTQ+; deben permitirse abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva con la convicción de que se debe escuchar al pueblo sabio.

*Maestro. Activista.