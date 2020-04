Asunto de Estado

A principios de este año se habló mucho del número 2020. El comentario o recomendación generalizada era que no debíamos abreviar con los dos últimos dígitos porque podría haber falsificaciones, cambios en oficios, cartas y mensajes; la referencia eran los documentos.

La verdad nos pareció casi irrelevante, sin embargo, pensé realmente que este año tiene algo.

Me quedé con el concepto de que es atípico el “veinte veinte”.

No había pasado un mes cuando algo que parecía noticia proveniente de china se fue convirtiendo, con el tiempo, en un verdadero problema de salud. Lo que estamos viviendo nadie se lo imaginaba.

El problema hay que verlo en dos vertientes: de salud, en su origen; y económico, como consecuencia. Los dos son una amenaza para la humanidad. Si no te mueres del virus te mueres de hambre.

A nivel mundial hay organismos que vigilan y norman las dos problemáticas. El primero es la Organización Mundial de la Salud (OMS); por otro lado, las financieras representadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La estrategia del primero, al no haber vacuna, es el aislamiento y se resume a que no me dé, sobre todo a los de la tercera edad. El tema es de tiempo. En China, donde tuvo su origen, fue de más de tres meses, mientras que en Italia van para cuatro meses. Por su parte, en España ya han autorizado a algunas fábricas reiniciar labores.

En lo económico, las calificadoras han bajado sus expectativas a España, con una caída del PIB de 8 por ciento, al igual que para Italia; EU, 3 por ciento, y México 6.6 por ciento. El problema que para la economía derivada del “Quédate en Casa” es que todo se paraliza al no haber cadena de pagos y valor. Consecuentemente, al no haber producción no hay ventas, y al no haberlas no hay ingresos.

La Población Económicamente Activa (PEA) la hay de dos tipos: la formal y la que no lo es.

Todas las economías tienen pequeños negocios. Las Pymes, que dan trabajo al 70 por ciento de la fuerza laboral, viven del corto plazo. Si están en el sector terciario, como restaurantes, hoteles y transportes, al pararse la economía tendrán problemas que se incrementarán en la medida del tiempo.

Veracruz tiene una población de 8.2 millones de habitantes. Cuenta con una Población Económicamente Activa de 3.4 millones y desocupada de 2.9 millones. Los asalariados ruegan que el patrón aguante los salarios y no los abandone a su suerte. Para el informal es peor porque vive de la actividad económica; al parar tiene que buscar cómo mantenerse y seguramente se la rifará diariamente en las calles, pese al Covid-19, o se manifestará en plazas públicas.

Sabedores del problemón que esto representa, algunos líderes mundiales han implementado programas. El más grande es el que anunció Trump, que además del seguro de desempleo prevé la entrega de mil dólares a los trabajadores que hayan perdido su permanencia, amén de los apoyos a las grandes empresas.

Por su parte, el gobierno mexicano decidió apoyos directos en sus programas del bienestar, como adultos mayores, jóvenes con futuro, becas estudiantiles y créditos a la palabra.

Los apoyos a la iniciativa privada han sido a través de las financieras del Estado. En México existen 4.1 millones de Pymes, de las cuales 3.6 millones son pequeñas y 500 mil medianas; ambas contribuyen con el 52% del PIB. El estimado en México, de persistir el paro, es de un desempleo de 3 millones de trabajadores.

En Veracruz, de acuerdo con el último censo del INEGI 2019, hay 373 mil 420 empresas, con un millón 564 mil 727 personas ocupadas; de éstas, 96.3 por ciento son microempresas que aportan más del 75 por ciento del PIB de Veracruz.

El Gobierno del Estado no tiene los recursos para enfrentar la crisis, sin embargo, tiene el apoyo del gobierno federal --en la medida de lo posible-- y dos recursos más:

1.- Reorientar su presupuesto en la medida del fondeo disponible para atender el sector salud, solicitar al Congreso de la Unión el cambio de etiqueta en los fondos federales y anticipar los recursos de adquisiciones al Fassa.

2.- Solicitar a los acreedores financieros de deuda pública una mora hasta el 2021.

Para los Pymes, abrir el diferimiento del pago sin accesorios, sin límite de trabajadores en el impuesto sobre remuneraciones personales al finalizar la crisis, así como establecer comedores comunitarios para los informales que viven al día o un programa de despensas.

De no tomar medidas preventivas iguales al confinamiento en materia económica, podría dar lugar a un pronunciamiento social que busca mitigar el hambre.

Ojalá que las autoridades de Veracruz puedan tener esta óptica.