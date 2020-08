Asuntos que sí son urgentes

Las fotos y video subidos a redes sociales el sábado donde aparece Cuitláhuac García Jiménez de sombrero y machete en mano....

Desmontando la glorieta del monumento a Rafael Guizar y Valencia en Xalapa, no sólo causaron hilaridad y un alud críticas al gobernador por realizar esas faenas en lugar de trabajar en responsabilidades mayores, como garantizar la seguridad y salud de los veracruzanos, sobre todo exhibió la falta pericia y nivel político del grupo que rodea al mandatario que, por evidenciar al alcalde Pedro Hipólito Rodríguez del descuido en que tiene a la capital veracruzana y por lo cual no fue convocado a participar en esta “espontánea” jornada, colocó en mala situación al ingeniero García ante la opinión pública y actores políticos y sociales que no acostumbran aplaudir sus actos y decisiones, uno de ellos el diputado Héctor Yunes, quien con un lapidario título “Se busca gobernador” posteó en su cuenta de twitter que en ninguna de las 23 atribuciones que concede al Ejecutivo estatal el artículo 49 de la Constitución local se contempla la de realizar labores de chapeo en áreas verdes, que además es tarea de exclusiva responsabilidad de los ayuntamientos, y menos se justifica habiendo tantas necesidades sin resolver en el estado. “Elegimos a un gobernador cuyas mayores habilidades parece ser la de chapeador de ocasión; urge, de tiempo completo, un Alcalde para Xalapa y un Gobernador para Veracruz”, escribió. En diversas cuentas de esa misma plataforma, Facebook y grupos de Whatsapp también tupieron duro al mandatario, y en espacios periodísticos, salvo notas o fotos consignando ese hecho, no hubo una sola mención de opinión favorable a esa actividad a la que el gobernador dedicó parte de la mañana del sábado y, al parecer, las continuará en otros sitios "para atender quejas ciudadanas”. ¿No es mejor, como seguramente opina la mayoría de los veracruzanos, enfocar su tiempo y esfuerzo en tareas de mayor importancia e impacto en la vida de los habitantes? La tarde del mismo sábado, por citar solamente un ejemplo, dos delincuentes que se transportaban en motocicleta dispararon y asesinaron en el puerto de Veracruz a Miguel Bernardo Medina Marín, conocido como “El Marro”, líder del poderoso sindicato de trabajadores de la construcción afiliados a la CATEM, organización obrera que dirige en el país Pedro Haces Barba, alineado a Morena, cuando trataron de despojarlo de dinero que llevaba en su camioneta para pagar a albañiles de una obra en construcción en la unidad habitacional Los Torrentes. Es sólo un caso de los muchos que ocurren diariamente en toda la entidad que generan miedo en los veracruzanos. Lo mismo pasa en el sector salud, con una pandemia de Covid-19 sin control que, pese a negarse constantemente, tiene en jaque a los hospitales públicos a donde los enfermos ya no van a solicitar atención médica debido a que no los reciben y tienen que regresar a sus casas para luchar contra enfermedad y recuperarse, aunque algunos no logran sobrevivir. Muchas cuestiones que merecen la atención del titular del Gobierno, en vez de dedicar tiempo a cortar maleza para hacer quedar mal al alcalde xalapeño.

