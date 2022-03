Atisbo de conciencia

Hoy en día cada vez que veo las imágenes de los tanques moviéndose alrededor de las fronteras de Bielorrusia y Ucrania, es como si estuviera viendo el movimiento de las legiones romanas en la época del imperio romano o a los soldados soviéticos del primer frente de Ucrania que fueron los primeros en entrar en Auschwitz. El lugar estaba casi desierto: erraban en él, esqueletos entre la nieve, unos 9 mil sobrevivientes que habían logrado sustraerse a la evacuación del campo, la llamada Marcha de la Muerte. Hoy las guerras han cambiado.

A pesar de que la gente seguirá muriendo la desgracia y los jinetes del Apocalipsis seguirán cabalgando sobre las ondas del conflicto, las guerras modernas y las que vendrán. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. Las guerras modernas son, en primer lugar de carácter cibernético. Eso de haber puesto toda nuestra vida en la palma de la mano, y depender tanto de ese aparato, y que además es el que define nuestros sueños, ambiciones y necesidades, tiene y tendrá consecuencias de gran relevancia.

La segunda guerra que vendrá será provocada por ese jinete que trae el frío, acerca el invierno y produce el hambre, y será una guerra energética. Lo que ha pasado con Ucrania, Rusia y Estados Unidos como principales protagonistas del conflicto ha puesto en primer plano lo que es el verdadero poder. El verdadero poder reside en la posesión y la administración de los recursos energéticos. Quien tiene el gas, el litio y el petróleo tiene el poder.

El gas, al igual que el petróleo, son recursos que, así quemáramos todos los bosques o explotáramos todas las minas, no se puede improvisar.

Ucrania ha sido la última puesta en escena y la última superproducción sobre cómo eran las guerras de antes. Es más, visto lo visto, después del juego de inteligencias, claramente ganado por Vladimir Putin, y la capacidad que ha tenido de poner a temblar al mundo, sin saber muy bien por qué, lo que más me ha inquietado ha sido ver cómo al mismo tiempo que se retiraban de la frontera de Bielorrusia y Ucrania algunas unidades rusas, en ese mismo instante comenzaron operaciones de ciberataque en Europa. Las guerras hoy son, sobre todo, guerras de inteligencia.

Hay muy pocos países en el mundo con la capacidad para defenderse. En esta exclusiva lista probablemente se encuentran Estados Unidos, Israel, Rusia y China. Energía y tecnología. El mundo cibernético y los recursos energéticos. En la actualidad, todo gira y girará en torno a estos dos mundos.

Desde Chechenia a Siria, pasando por Ucrania, la Rusia de Vladimir Putin ha estado implicada en varias guerras desde la caída de la Unión Soviética en 1991.

El Papa Francisco instó a los fieles a rezar por "quien nos ha tratado mal es lo primero para transformar el mal en bien". El Papa lamentó que los pueblos cristianos se vean entre ellos como "enemigos" y piensen en hacerse la guerra al tiempo que ha defendido que "poner la otra mejilla no es el repliegue del perdedor, sino la acción de quien tiene una fuerza interior más grande".

Qué triste es cuando personas y pueblos orgullosos de ser cristianos ven a los otros como enemigos. Sus comentarios, aunque no ha dicho expresamente a qué se refería, coinciden con un momento de escalada militar en la frontera entre Ucrania y Rusia, ambos países de mayoría cristiana ortodoxa, aunque con iglesias separadas.

El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, firmó en 2019 un decreto que otorga a la iglesia ortodoxa de Ucrania la independencia de la de Rusia. La mayoría de los ucranianos siguen el cristianismo ortodoxo, pero el país también alberga su propia rama de la Iglesia Católica, que practica un rito oriental similar al culto ortodoxo mientras proclama lealtad al Papa en Roma.

El abrupto reconocimiento por parte del presidente Vladimir Putin de dos autoproclamadas República rusa en el este de Ucrania –Donetsk y Lugansk –, ha puesto al mundo en la tensión militar más grave desde la crisis de los misiles de 1962, pero también trae a la memoria un episodio que precedió a la Segunda Guerra Mundial: el respaldo de la Alemania nazi a los sudetendeutsche o sudetes en 1938.

Me llama la atención lo poco que se habla de los ucranianos en todo este conflicto que tiene con Rusia. Al final, son los que ya están sufriendo las consecuencias. Estoy hablando de más de 44 millones de seres humanos que hoy están durmiendo con el Jesús en la boca esperando que los rusos no se atrevan a invadir su país. En una guerra, seguramente ganarán los rusos por la superioridad militar que tienen. Sin embargo no será un paseo de campo. El ucraniano pinta en el escenario económico global.

¿Y México cómo va a jugar en esta coyuntura internacional? Por supuesto que vamos a salir a apoyar posibles soluciones pacíficas a conflictos bélicos. Pero más allá de eso, ¿qué hará nuestro país? ¿Se alineará a las democracias liberales de América del Norte y Europa o coqueteará con las autocracias rusa y china para presionar a Washington? No lo sé. En la coyuntura actual, México requiere una política exterior para defender sus intereses frente al mundo. Para muchos, el conflicto de Ucrania es algo muy lejano, muy apartado del interés nacional. Hoy vivimos una crisis interna de seguridad, una muy complicada situación económica y una turbulenta y cotidiana catarata de acusaciones personales desde otros ámbitos. Ucrania queda lejos. Pero lo cierto es que lo de Ucrania es una crisis global que nos afectará de muchas y muy diferentes maneras, comenzando por lo obvio, el precio de los energéticos.