Aún estamos a tiempo.

“Literalmente estamos siendo cazados, cada vez que ponemos un pie fuera de nuestras casas. No importa cuánto dinero tengas, no importa lo famoso que seas, no importa cuánta gente te admira, ser negro en Estados Unidos es duro”.

LeBron James, la estrella de la NBA, explotó con esas palabras cuando tuvo a la vista las imágenes del brutal asesinato racista de Ahmaud Arbery ocurrido en febrero, en Georgia, Estados Unidos, quien fue abatido a tiros por un expolicía al confundirlo, según él, con un ladrón.

La desigualdad social y el racismo continúan siendo una de las principales razones que alientan las violentas protestas y manifestaciones que se han vivido los últimos días en Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo del movimiento Black Lives Matter, que denuncia los abusos policiales que la comunidad afroestadounidense sufre día tras día.

El caso más reciente ocurrió apenas hace unos días en una pequeña población de Minneapolis. Un hombre, afrodescendiente, de 46 años de edad, llamado George Floyd, murió porque un oficial de la policía hincó la rodilla contra su cuello durante 8 minutos con 46 segundos, no obstante que la víctima le repetía que no podía respirar y le suplicaba que no lo fuera a matar.

George Floyd había perdido el empleo que tuvo durante 5 años como guardia de seguridad en un restaurante por el confinamiento que impuso la pandemia del coronavirus, su arresto ocurrió después de que el dependiente de una tienda lo acusó de querer pagar con un billete falso de 20 dólares.

Su muerte ha desatado protestas y manifestaciones masivas y violentas no solamente en Minneapolis, también en Nueva York, Los Ángeles, Nebraska, North Dakota y otros estados. La politización del racismo está incendiando a Estados Unidos, sobre todo porque estos ánimos discriminatorios están siendo alentados desde la cúpula del poder político, teniendo en Donald Trump una de las voces más activas en contra de los hispanos, asiáticos, árabes y afrodescendientes.

La lucha contra la pandemia del coronavirus, la conducción errónea de la crisis, sin direccionamiento adecuado y de manera indolente, ha tomado un respiro. La tragedia de George Floyd acapara los reflectores y los medios.

Este último caso no es, a mi juicio, un hecho aislado, el racismo nunca ha sido exterminado, siempre ha existido y de todos los casos que se conocen ¿qué creen?, los policías agresores han sido exonerados. Veamos solo algunos ejemplos:

El 26 de febrero de 2012 Trayvon Martin, joven afroamericano, iba de regreso a su casa, le faltaban 60 metros para llegar a ella, un vigilante llamó a la policía para reportar una “persona sospechosa”. Recibió disparos en el pecho y murió, el policía agresor alegó que disparó en defensa propia, la víctima iba desarmada. El entonces presidente Barak Obama dijo ante este hecho lamentable “Trayvon podría haber sido yo 35 años atrás”.

El 9 de agosto de 2014 Michael Brown, de 18 años, murió después de ser abatido a tiros por un agente de la policía, en San Luis Misuri. ¿El delito? Iba caminando en medio de la calle y la policía le ordenó que lo hiciera por la acera.

El 17 de julio de 2014 Eric Garner murió en Staten Island, ciudad de Nueva York, después de que un oficial de policía lo estrangulara durante 19 segundos mientras estaban arrestándolo.

El 6 de julio de 2016 Philando Castile iba en su vehículo cuando fue detenido para un control de tráfico en Minnesota. Pasaron solo 40 segundos para que un policía le disparara en 7 ocasiones porque pensó que estaba sacando un arma de su bolsillo. La víctima iba con su hija de 4 años de edad.

En nuestro país recién ocurrió un caso de brutalidad policiaca. Un joven albañil fue detenido por no usar tapabocas en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco. Las imágenes de su detención muestran a un grupo de policías golpeándolo, haciendo uso de rudeza innecesaria, muriendo al día siguiente de su detención. A más de un mes de haber ocurrido este hecho no ha sido resuelto, generando mucha irritación social y protestas violentas.

Pareciera que tanto aquí como en Estados Unidos la estrategia es dejar crecer esto para que la gente se olvide del problema que representa el coronavirus.

¡Cuidado! El confinamiento y la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar, así como los discursos cotidianos de confrontación y divisionismo, pueden generar que estalle el descontento y aparezca la presión pública y la indignación. Es el momento de buscar la reconciliación.

Aún estamos a tiempo.

Diputado federal del PAN