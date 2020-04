Autoconstrucción contra técnica

Qué es mejor, construir tu propia casa o contratar a un arquitecto? Recuerdo cuando recién salí de la Facultad de Ingeniería y un amigo me llamó para pedirme que me hiciera cargo de la remodelación de su casa. Me dijo hace aproximadamente 30 años que prefería que un conocedor de materiales y técnicas de construcción hiciera el trabajo y él se concentrara en su profesión y negocio. Yo pensé entonces que mi poca experiencia no era superior a la de mi amigo, a quien hasta la fecha lo considero un hombre sabio y de muy buenas prácticas profesionales.

Personalmente he contratado arquitectos e ingenieros para diseñar y calcular obras propias y de clientes. Siendo funcionario federal comprobé que las empresas, tanto de servicios de ingeniería como las constructoras, tienen una gran capacidad técnica y son fundamentales para que las obras se realicen con calidad y a bajo costo.

En la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana se imparten experiencias educativas como planeación de obras civiles, introducción a la construcción, administración de empresas constructoras y otras más relacionadas con esta actividad. En la Facultad de Arquitectura sé que estudian diseño, urbanismo y diversas materias para hacer cada día viviendas más confortables y con mejor funcionalidad, que aprovechen el clima, que sean sustentables, de mejor calidad y más económicas.

Si se tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos, Europa o Japón, cualquiera se sorprende de los nuevos diseños, las técnicas de construcción, los acabados y la eficiencia con la que se mejoran los pequeños departamentos y los grandes edificios.

Da gusto comprobar cómo los trabajadores de la construcción en esos países, y también aquí en México, operan equipos y maquinaria moderna, usan equipo de seguridad y tienen mejores ingresos.

Todo esto es posible gracias a la división del trabajo: los profesionistas como los biólogos, profesores, médicos, abogados, contadores, hacen cada día mejor sus especialidades; los comerciantes, transportistas, restauranteros, etcétera, son más eficientes; los industriales y los productores de leche, carne y legumbres, por ejemplo, son más productivos. La industria de la construcción, con sus arquitectos e ingenieros, forma parte del entramado que hace que la infraestructura y las empresas sean también mejores.

Proponer como quiere el presidente de México que no se contrate a los técnicos ni a sus empresas para construir las casas, escuelas y caminos con los créditos y recursos del gobierno es un retroceso muy grave que llevará a nuestro país al atraso. Se empezarán a construir casas inseguras, mal ubicadas, con instalaciones defectuosas y sin apego a los reglamentos de desarrollo urbano y construcción. No quiere decir que no sean buenos los maestros de obra, sino que se requiere de la técnica, la innovación y la legalidad para hacer un equipo exitoso.

Es además muy lamentable que el presidente López haya generalizado que son corruptos los arquitectos, ingenieros y las constructoras mexicanas. Para que este fenómeno exista deben participar dos partes: la autoridad y el usuario. Todos estamos de acuerdo en combatir la corrupción, pero de manera inteligente: simplificando trámites, castigando a los burócratas corruptos y seguir promoviendo los valores en las escuelas y las familias.

Si alguien quiere hacer su casa con un crédito del gobierno, lo mejor será contratar a un buen arquitecto, un ingeniero y una constructora. Con ello se garantizará un buen diseño, cálculos profesionales y el cumplimiento de toda la normatividad para tener una casa confortable, segura, funcional y que nuestro patrimonio y esfuerzo no se deteriore.

Tienen razón las federaciones de los colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles, así como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Lo barato sale caro.

