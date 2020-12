¿Autodefensas?, ¿y en Las Choapas?; Ahued, nada definido… podría ser

Ningún gobierno por sí mismo reconoce que en su territorio hay las llamadas autodefensas o grupos de civiles que de manera independiente brinden seguridad a los ciudadanos, nos indican especialistas en temas de seguridad.

Cuando es reconocida su existencia, nos expresan, es porque sus acciones son muy visibles, fuertes y no pueden ser negadas, como ha sucedido, por decir algo, en el estado de Michoacán.

Por eso no debe extrañar, nos comentan sobre este tema, que el gobierno estatal de Veracruz destaque que en tierras jarochas no hay autodefensas, aunque sí las haya, claro -nos dicen- no al nivel de Michoacán o de otros lugares conflictivos de México.

Las personas que operan como tal en la sierra de Zongolica, nos hacen ver, portan armas cortas e incluso viejas. Las que están más alejadas de lo que se imagina uno como autodefensas son las del puerto de Veracruz, en donde más bien hay grupos de colonos organizados para hacer frente a delincuentes menores, no a los sicarios que portan armas de alto poder.

Sin embargo, nos precisan estos especialistas, sí hay algunas que están bien constituidas, y por eso el gobierno deja entrever la posible existencia de alguna, aunque no se precisa en donde.

Una de las mejor organizadas, nos señalan, es la que opera en la zona de Las Choapas, al sur de Veracruz, con la participación de ganaderos, agricultores y comerciantes, que ponen su tiempo, esfuerzo, valor, vehículos y armas, para autoprotegerse.

Tienen logística y una buena comunicación. A los delincuentes ya les resulta complicado robar ganado o secuestrar a alguien, pues de inmediato se da la voz de alerta y son cerrados caminos y se realizan rondines para dar con los maleantes, nos indican.

No se denominan como autodefensas, pero su accionar es como si lo fueran. Se organizaron y actúan así porque ya estaban cansados de ser víctimas de robos, asaltos y secuestros, no de ahora, sino desde hace muchos años, nos comentan.

Ahora el gobierno, para mostrar su autoridad, detuvo a quien lidera a las “autodefensas” del puerto de Veracruz y, si muestran la cabeza los de Xalapa, Zongolica u otros lados, también los encarcelará. La cuestión es que, nos señalan estos especialistas en temas de seguridad, este tipo de grupos, públicamente o en la clandestinidad, operarán en tanto sectores de la población se sientan agraviados por tantos años de abandono en materia de seguridad. Debe tomarse en cuenta, nos precisan, que los secuestros, extorsiones y asaltos de manera descarada y reiterada llevan más de tres lustros.

Ricardo Ahued lleva meses diciendo que no será candidato a alcalde de Xalapa, una y otra vez y cada vez que se lo preguntan, peroooo.

Pero en los últimos días ha tomado fuerza la versión de que siempre sí dejaría el Senado para buscar ser otra vez presidente de la capital veracruzana. ¿Entonces es mentiroso el expresidente de la Canaco, que ha reiterado su negativa a ese proyecto?

Al respecto, fuentes enteradas de lo que sucede en Morena nos dicen que la postura de Ahued es la misma, sin embargo, no una o dos veces, sino más, se le ha planteado que acepte ser el candidato.

El exalcalde no es bien visto por ninguno de los dos grupos importantes del morenismo en Veracruz, pero dada las circunstancias que se dan en Xalapa, se han dado a la tarea de convencerlo.

¿Ya lo convencieron?, que se sepa no. En Morena se comenta que la situación sigue indefinida.

Los del Movimiento de Regeneración Nacional saben que con él tendrían posibilidades de ganar, pero si Ahued se resiste, por algo será o algo sabrá, nos indican sobre este tema.