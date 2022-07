Avisos, ¿definitivos?

Si el grupo aplanadora de Morena en el Congreso Local concreta los cambios a la Constitución de Veracruz, como han anticipado, para permitir que los y las no nacidas en Veracruz puedan reunir el requisito de ley para postularse a ese cargo, se estaría consumando la imposición de la señora Rocio Nahle García, secretaria de Energía (SENER), como inminente candidata de Morena a la gubernatura del estado, aunque sea originaria de Zacatecas, por encima, de otros aspirantes que, aunque con legítimo derecho a ser elegidos, tendrían que disciplinarse a esa designación presidencial. Desde hace meses, el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, su impulsor, ha venido balconeando todas las veces que ha podido en sus giras por la entidad veracruzana. En el famoso Gran Café de La Parroquia, en el puerto, inclusive a la zacatecana le dedicaron versos alusivos a la intención suya, que seguramente alguien ordenó hacerlo; y, hace apenas unos días, en el World Trade Center de Boca del Río, bastión político de los Yunes, se realizó un acto de “cargada” con 160 Alcaldes del partido en el poder, aliados y afines, para simular un acto relacionado a la SENER, pero que tuvo el propósito de mandar un mensaje que respaldo a la favorita de Palacio Nacional y de Palacio de Gobierno para gobernar el estado de 2024 a 2030. Lo que se quiso decir, en ese acto, es que el partido en el poder tiene el dominio territorial de Veracruz y está decidido a mantener la gubernatura, por encima de los únicos que podrían hacerle contrapeso, los Yunes, a quienes acaban de proponerles un “apretón” con la detención de Jorge Winckler Ortiz, quien fuera el fiscal general del estado en el bienio pasado. Pese a los avisos, aún queda mucho tiempo para la decisión interna de Morena, y el escenario puede cambiar, lo que daría oportunidad a varios veracruzanos, entre ellos Ricardo Ahued Bardehuil, alcalde xalapeño; Sergio Guiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, que es de los más adelantados y quien realmente inquieta a la señora Nahle y a su grupo; y hasta alguna solución local, como son el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, y Juan Javier Gómez Cazarín, titulares de la SEV y coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, quienes están formados en el equipo de trabajo de la titular de la SENER, pero en una sorpresa podrían lograr esa oportunidad que parece imposible por ahora. Los cuestionamientos no son tanto por volver a las mismas prácticas del pasado, cuando se acostumbró a esperar el “dedazo” presidencial, sino saber a qué vendría la señora Nahle a Veracruz, donde carece de arraigo, pese a que, después de brincar el mayor obstáculo de no ser veracruzana, podría cubrir el otro requisito de cinco años de residencia efectiva, es decir, ininterrumpida, que difícilmente tendría, por el trabajo que debe desempeñar como titular de la Secretaría de Energía. Si no hay cambios, que no podrían descartarse en el estilo del presidente López Obrador, ella estaría perfilada como única opción para alcanzar la candidatura a la gubernatura, pese a quien le pese, y únicamente su suerte estaría sujeta a la decisión que tomen los veracruzanos en la elección de 2024, donde ya no se repetirá el tsunami electoral que provocó el actual presidente de la República.

opedro2006@gmail.com