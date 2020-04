Ayudar ayuda

Buen día apreciado lector. Oiga, qué contundente la carta de Dante Delgado al presidente. No es grosero, tal vez habría que cuestionarle que lo tutee, pues si bien es su amigo y se lleva, o se llevaba, “de a cuartos”, no lo insulta, lo exhorta a reflexionar y a cambiar su postura para bien del país.

Pero ya habrá oportunidad de repasar ese tema, mientras déjeme insistir en que llega el tiempo de la solidaridad. Le comento lo que me escribe un lector, que dice que en su grupo de Whatsapp “hicieron un comentario”, de que este gobierno no da nada, pero que si estuviera el Tío Fide ya estuviera repartiendo despensas y apoyos.

“Yo creo que hasta hubiera implementado algún proyecto para los desempleados, los albañiles que van al día, los enfermos del coronavirus y muchos más. Ojalá ponga usted una nota sobre él, porque este gobernador no dice nada bueno. Excelente día, señor Cadena”.

Pues quién sabe a qué gobernador que “no dice nada bueno” se referirá, pero sí, es tiempo de buscar la manera de ayudar a quien lo necesite, y esta Semana Santa junto con el virus chino nos brindan el tiempo más que suficiente para la reflexión y para pensar cómo ser solidarios con el prójimo, cómo ayudar a nuestros vecinos. Así ayudaremos a ayudar.

Si el gobierno no puede o no quiere o no sabe cómo hacerlo, la gente sí sabe. Podría ser la Cruz Roja, las organizaciones ciudadanas, la gente que cuenta con más recursos, los propios medios de comunicación, etcétera, organizar colectas de alimentos, despensas, incluso algún apoyo económico para quien tiene la urgencia de pagar una colegiatura, una renta, que se quedó sin trabajo, qué sé yo.

A propósito, ¿y los partidos políticos qué hacen?, ¿cuándo aparecerán en las calles y colonias para ofrecer despensas? Esto es en serio.

Por lo pronto, en atención a dinámicos y muy positivos trabajadores de una empresa familiar con larga tradición en la colonia Progreso, como es “Gorditas Mónica”, ahí en la calle Monterrey 42, incluso a los lavadores de coches de al lado, si el lector quisiera apoyarlos hágales pedidos para llevar al 8154697 o al 8179676. Gracias igual por la solidaridad al medio donde se difunde este comentario; seguro obtendrán alguna recompensa divina.

Y no olvidemos cuidar el agua y sembrar plantas. Seguramente cosecharemos paz y armonía. Feliz cumpleaños, hoy miércoles, al magistrado en retiro Alberto Sosa Hernández, excelente servidor público y hombre de bien.

