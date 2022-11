Baja el presupuesto para UV; ¿y el rector?

El gobierno estatal veracruzano tiene en puerta un nuevo conflicto, relacionado en esta ocasión con los recursos para la Universidad Veracruzana.



Al darse a conocer los términos del proyecto de presupuesto para 2023, llamó la atención la reducción de los recursos para la máxima casa de estudios de Veracruz, que tendría unos 40 millones de pesos menos que en 2022.



Este martes, el rector Martín Aguilar Sánchez señaló que la UV solicita el 4 por ciento del presupuesto general del estado: “nosotros como Universidad planteamos un presupuesto acorde a lo que se ha establecido en la Constitución Política del Estado de Veracruz; en ese sentido, en 2023 nos corresponde el 4 % del presupuesto del gobierno estatal, quitando tres rubros para que las cantidades no sean exorbitantes”.



La UV dio a conocer un documento dirigido al Congreso del Estado, en el que expone que el presupuesto que deberá aprobarse es de poco más de 8 mil 569 millones de pesos, monto equivalente al 4 por ciento del presupuesto estatal.



En su Artículo 10, la Constitución estatal establece que el presupuesto para la UV no podrá ser menor al cuatro por ciento del total del presupuesto general del Estado, ni inferior al ejercicio inmediato anterior.



En pocas palabras, la ley indica que los recursos para la institución deben subir año con año, lo que no ocurrirá en 2023.



El último antecedente de una reducción al presupuesto de la UV ocurrió en 2015, durante el periodo de Sara Ladrón de Guevara en la Rectoría; en esa ocasión, el presupuesto para el ejercicio 2016 contemplaba un recorte de más de 172 millones de pesos, al pasar de 2 mil 465 a 2 mil 293 millones de pesos.



Ese recorte, de acuerdo con el pronunciamiento de las autoridades universitarias, ponía en riesgo las tareas sustanciales de la institución.



A este escenario se sumó otro factor: los pagos pendientes a la Universidad por parte de la Secretaría de Finanzas; el resultado fue una serie de movilizaciones, que llegaron a su clímax con impresionantes marchas en todas las regiones de la entidad, en marzo de 2016, lo que derivó en la modificación a la Constitución para garantizar un mayor presupuesto a la UV en los años sucesivos.



Este miércoles, el titular de la Sefiplan, José Luis Lima, descartó asignar más presupuesto a la UV; y explicó que al haber otras necesidades, como salud, educación y seguridad, sería imposible otorgar el 4 por ciento que establece la ley, lo que abre la puerta para que se repitan las manifestaciones de protesta que se registraron en 2015 y 2016, en las postrimerías del gobierno de Javier Duarte.



En esa ocasión, la rectora Sara Ladrón de Guevara encabezó las expresiones contra el recorte presupuestal y mostró su compromiso con la comunidad universitaria.



Ya veremos si estas mismas características definen al actual rector en su relación con el gobierno estatal, a la hora de defender la autonomía financiera.







