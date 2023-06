Balance de la política educativa

Al tratar de hacer un balance de la actual política educativa, uno se pregunta si cumplió con la esperanza de cambio que se tenía al votar. ¿Las metas establecidas al inicio del sexenio han logrado los propósitos de lo prometido? ¿Los planes y programas educativos que se han puesto en marcha han resuelto los problemas heredados?



La Dra. Carolina Irene Crowley Rabatté opina que “La Nueva Escuela Mexicana” (NEM) tiene sus frases predilectas. “Documento de trabajo", “Material en proceso de edición “y “Versión preliminar”. Éstas han sido una constante en los diferentes documentos que la secretaría de Educación Pública (SEP) ha filtrado para la actual reforma educativa. Pareciera que estas frases justifican una política de “como digo una cosa, digo otra”; una política de la que se habla mucho, pero de la que no se sabe nada, ya que lo dicho, no es definitivo, no es oficial, son filtraciones y todo podría cambiar en cualquier momento.



“En el caso del “plan de estudios”, de enero a agosto del 2022, la SEP filtró tres versiones con la leyenda documento de trabajo: 1) Marco curricular y Plan de estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, en enero , conformado por 157 páginas; 2) Plan de estudios de la educación básica 2022 (Marco y estructura curricular) en mayo, con 197 páginas y 3) Plan de estudios de la educación básica 2022, en agosto con 188 páginas”. “En cuanto al programa de estudios, en un periodo de 11 meses, la SEP dio a conocer dos versiones, ambas con la leyenda documento de trabajo. La primera corresponde al Programa Analítico, enero del 2022 y la segunda, al Programa Sintético, diciembre del 2022. El cambio entre estos documentos se aprecia en su composición más importante: los contenidos y los elementos didácticos para desarrollarlos”.



Todo lo anterior ha provocado que algunos docentes, dice Crowley Rabatté, se confunden entre el programa analítico y el sintético, y mi respuesta ha tratado de ser empática al decirles que esta confusión es gratuita y provocada por las mismas autoridades de la SEP, ya que primero dijeron una cosa y luego la cambiaron. ¿Se habrán hecho bolas entre lo analítico y lo sintético? Lo insólito es que hoy las autoridades educativas les pidan a las escuelas construir un programa “analítico” a partir de un programa sintético que aún tiene la leyenda “documento de trabajo”.



Los Libros de Texto Gratuitos siguen el mismo patrón que el plan y programa de estudios, es decir: filtración, polémica, diferentes versiones, confusión y “Un libro sin recetas para la maestra y el maestro”, el cual resultó ser solo la primera versión. La segunda, apareció casi de manera simultánea bajo el nombre de “Avance del contenido para el libro del docente”. Los tres libros de texto gratuitos para primero de primaria: “Avance de los proyectos para el material educativo del escenario Aula; Avance de los proyectos para el material educativo del escenario Escolar y Avance de los proyectos para el material educativo del escenario Comunitario”, se encuentran con la leyenda “Material en proceso de edición,” lo cual parece suficiente para justificar todos los errores e inconsistencias que se encuentran en los mismos y que, en definitiva, no son pocos, juzga Crowley Rabatté.



Hay otro componente en la construcción de estos pilares de la NEM, el análisis que plantea Eduardo Backhoff sobre lo ideológico y pedagógico “El tema de los planes y programas de estudio y los libros de texto han sido objeto de conversación nacional. Parte de la crítica que se hace a la NEM tiene que ver con dos grandes líneas de argumentación, bastante confusas: la ideológica y la pedagógica. Debido a que ni la misma SEP las ha podido explicar y a que las críticas han sido muy diversas me propongo aclarar lo que, en mi opinión, está en el centro de la narrativa ideológica-pedagógica de la 4T” expone Backhoff. “Para entender esta narrativa, hay que tomar en cuenta que con la educación se persiguen dos grandes propósitos: 1) transmitir la cultura de una nación y formar a los futuros ciudadanos y 2) enseñarles a niños y jóvenes una manera de entender al país y al mundo, concientizarlos de los problemas que los aquejan y visualizar sus posibles soluciones. El primer propósito se fundamenta en los principios pedagógicos y el segundo en los ideológicos”.



Hay que decir que la NEM tiene una visión del mundo muy distinta a la de los anteriores gobiernos, por ello enfatiza mucho la parte ideológica (hacia dónde apunta la educación) y menos la parte pedagógica (la manera de lograrlo). La 4T parte de las siguientes premisas ideológicas, adoptadas de las Epistemologías del Sur (De Souza Santos) y de otros pensadores críticos (ej., Marx, Lenin y Foucault): para la SEP todo lo realizado en el pasado en materia educativa ha tenido el sello neoliberal, que ha dañado mucho al país y que es imperativo cambiar.



A lo anterior, Backhoff autor de “Ideología y pedagogía cuatroteísta” agrega, la NEM propone una pedagogía acorde con esta visión del mundo: una pedagogía crítica (al estilo de Paulo Freire), que impulse: 1) un pensamiento comunitario versus uno individualista; 2) una conciencia crítica versus una conformista; 3) un conocimiento integracionista versus uno reduccionista; 4) un conocimiento que revalore los saberes autóctonos y comunitarios versus uno que sólo se base en el conocimiento científico; 5) uno que tome en cuenta las necesidades de la comunidad versus uno que sea ajeno a ellas; 6) uno que se adapte a las condiciones del contexto de la comunidad (particular a cada contexto) versus uno nacional que aspire lograr metas comunes (y estandarizadas).



“En síntesis, en lo ideológico, la NEM representa la esencia del pensamiento cuatroteísta. A quienes están de acuerdo con éste, se les considera buenos ciudadanos, defensores de la patria e interesados en defender a las clases más desprotegidas. A quienes están en contra, se les identifica como defensores de las clases más privilegiadas y, por lo tanto, traidores a la patria. Finalmente, el planteamiento pedagógico cuatroteísta es congruente con su fundamento ideológico, pero desgraciadamente no se basa en evidencias científicas, como las Ciencias Cognitivas, la Psicología del aprendizaje ni las Neurociencias. Tampoco se basa en prácticas exitosas de otros países. Se trata más bien de un planteamiento ecléctico, ocurrente e improvisado en el que lo ideológico se impone a lo pedagógico”.



La Dra. Carolina Irene Crowley Rabatté advierte: los maestros, maestras y sociedad en general, seguimos a la espera de que las autoridades educativas compartan las versiones finales de los programas y libros de textos gratuitos que orientarán la educación de todos los niños, niñas y jóvenes del país. Ya estuvo bueno de “documentos de trabajo.”