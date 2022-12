Banamex, ¿un barco a la deriva?

A principios de año sorprendió el anuncio de la venta de Banamex operación que hasta la fecha no ha sido concretada, especial atención merecen los rostros y perfiles de los principales competidores hoy finalistas, la misma que despertó el anuncio sobre la migración de los beneficiarios de programas sociales cuentahabientes en el banco en mención a Banco del Bienestar, ¿son acaso estos indicadores alguna señal de alarma para los ahorradores?



Quizá no, si no fuera por las constantes quejas que se dan en torno a la prestación de los servicios bancarios en sucursales, líneas telefónicas, áreas de atención a clientes y los más grave, en la forma en que se enfrenta el Banco a los casos de fraude por vaciado de cuentas, disposición de saldos de créditos preautorizados y retiro de fondos en tarjetas de débito aún sin mediar las llamadas de ingeniería social, con las que en el pasado se le echó la culpa al usuario de permitir la salida de su dinero.



Quejas y reclamaciones que van en aumento sin que, por lo menos en apariencia existan las respuestas o el seguimiento esperado de parte de la institución para, por una parte, recuperar el dinero de los defraudados; y por otra, proteger el dinero de los ahorradores, fondos con los cuales al final de cuentas se les debe de responder a quienes habiendo depositado en una institución de crédito con la solidez y seguridad que históricamente ha mantenido el banco reclamaran en tribunales la devolución de su dinero.



Hasta por lo menos un año antes del anuncio de su venta, Banamex se caracterizó por ir a la vanguardia en la seguridad para la operación y manejo de su servicio de banca en línea, con candados y mecanismos de operación robustos a la vez que accesibles para sus clientes.



Es más, hasta las quejas por robos o ataques en cajeros automáticos eran ágilmente atendidas por las unidades especializadas de atención a usuarios, o cuando mucho se llegaba hasta la Condusef vía queja para después de acreditar la razón y los elementos de prueba idóneos aportados por el usuario obtener el reembolso del dinero; me consta.



Es por eso, que ahora me uno a las voces que exigen a las autoridades poner atención en lo que pueda estar sucediendo en este proceso de venta para no generar incertidumbre e inseguridad en los usuarios, momento crucial en el que debe protegerse principalmente a los ahorradores y su patrimonio.



También en el exhorto a los cuentahabientes para extremar precauciones en el manejo de sus cuentas a nivel de seguridad, en cualquier banco y evitarse malos ratos en estas fechas.



Por ningún motivo compartir contraseñas o números de identificación personal, ni siquiera con el ejecutivo que sea de su mayor confianza en la sucursal a la que habitualmente acude, esas claves son personales y nadie, absolutamente nadie aparte de Usted debe tenerlas; el cambio constante de las mismas es una medida que lleva tiempo pero que va a redituar en tranquilidad así que vale la pena invertir en ello.



Aun en sucursal no preste su plástico y su identificación, si lo hace no la pierda de vista; manténgase atento al trámite que va a hacer, y si le indican que por su “excelente historial” tiene un crédito preautorizado, no acceda a la firma de ningún tipo de documentación si no lo va a retirar o si no lo necesita, es mejor decir categóricamente que no está interesado y evitar preguntar por curiosidad de saber ‘cuanto alcanza por si se ofrece’.



En cajeros automáticos no acepte ayuda de extraños, lleve memorizado su nip y acuda en horarios que no sean de saturación, concéntrese en la operación a realizar, guarde comprobantes y no permanezca mas tiempo del necesario, tampoco acuda solo.



Si tiene por hábito hacer compras en línea, mantenga activo su sistema de alertas por cargos a su cuenta, revise que sus datos estén vigentes.



Hay más, pero por ahora pase una excelente nochebuena y una muy Feliz Navidad en compañía de su familia.



