Baños de pureza y de agua bendita

Con todo respeto quiero expresar mi libertad de opinión, expresión e imprenta, como me ampara en los artículo 1, 6, 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que son protegidos por el tratado internacional que México firmó y ratificó como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19.

En Boca del Río se realizó un plática donde se expresaron de manera retrograda, discriminatoria la forma de vestir, horario y revictimizando a las víctimas de violación sexual y feminicidio.

Empecé analizar unos fragmentos dichos por la evangelista Juanita Utrera, donde dice lo siguiente: “esta conferencia está basada en el diseño celestial de la mujer, el ejemplo que dio de una licuadora, dice que no funciona, si no la ensamblas bien, estamos hablando de ti mujer, para que en lugar de empoderarte te posiciones y armes bien tu vida y vivas alejada de esos errores como es la violación, los hombres no, no son malos, nosotras estamos desposicionadas en la manera de andar a las 10 de la noche, usar una ropa inadecuada, un lugar inapropiado, el que la mujer trabaje desatiende las labores por la que fue creada". También opinó con respeto al feminicidio, dijo que la causa "es la desubicación de roles que juega la mujer en la actualidad”.

Que falta de empatía y desconocimiento total en estos temas tan delicados, ya que están legislados, no existen las víctimas provocativas, el que una mujer salga a trabajar por necesidad no meceré que la maten, se vista de mini falda, vestido corto o un escote no es para que la violen, no te das cuenta que lastimas a las víctimas de violación sexual, hieres a las víctimas indirectas de feminicidio, cuántas veces sabemos que una estudiante salió rumbo a la escuela, desaparece y días después encuentran su cuerpo flotando en un río, torturada y violada, tengo compañeras que salieron a correr de día y los violaron, hay bebés que las han violado, niñas de kínder y de primaria que han pasado por lo mismo, quiero decirte que ninguna mujer, niña o adolecente pide ser ultrajada o que la priven de la vida.

Que irresponsabilidad señalar y culpar a miles de mujeres violadas y muertas, esta persona que dio dicha conferencia no está informada ni capacitada, no conoce de estadísticas de violaciones sexuales y feminicidios, del dolor de una madre donde su hija fue torturada, cercenada, decapitada y violada, la Ley de víctimas del Estado de Veracruz, protege a las mujeres que sufrieron estos delitos en el artículo 5, principio de la “No criminalización”.

En resumen culpan a las mujeres que son violadas y las muertas, por vestir inadecuadamente y que las matan por estar en un lugar inapropiado o por andar de noche, además por no cumplir los roles de la mujer se merecen eso.

Ninguna persona porque se dé baños de pureza y de agua bendita ya está en el cielo, ¡que hipocresía!

lexfemme.12@hotmail.com