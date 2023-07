Barranca Grande, comunidad en desalojo de baja intensidad

Barranca Grande es un paraíso hidrológico, situado en una verde cañada rebosante de ríos y manantiales en la cuenca hidrológica La Antigua. Dicha cuenca ha sido declarada por la Conabio como región hidrológica prioritaria, porque ahí fluyen ríos de gran importancia ecológica y social como el de Los Pescados.

La mayoría de los habitantes de Barranca Grande viven aún de la exuberancia de su ecosistema: son campesinos dedicados a los cultivos de subsistencia, la siembra de árboles frutales, café y a la cría de animales.

El año 2008 trastornó para siempre la vida de sus pobladores: una noche de lluvias torrenciales desencadenó un deslave en el centro del pueblo que dejó como saldo dos personas fallecidas. Las autoridades estatales declararon la zona inhabitable y se produjo entonces el desalojo forzado de los pobladores. Casi año y medio después del desalojo, el gobierno de Fidel Herrera les entregó a más de 355 familias lotes de 12 por 12 con casas de cartón corrugado, tablarroca y láminas en un arenal localizado a 10 kilómetros que bautizaron como Barranca Nueva. El nuevo poblado no resultó ser un paraíso: tenía escasez de agua y poca extensión de tierra, pero relocalizaron ahí las escuelas, la clínica e incluso la iglesia con su cohorte de santos.

Los pobladores, que a pesar de todo decidieron permanecer en Barranca Grande, sufrieron los primeros meses un fuerte acoso por parte de las fuerzas policiales pero no cedieron. Ya entrado el 2009, los campesinos que subían a trabajar en las fincas de café en la parte alta del río Los Pescados se percataron de algo extraño que permitió darle otra lectura a la reubicación.

Descubrieron que unos ingenieros habían estado midiendo la presión del caudal y recolectando otros datos a orillas del río. Los ingenieros, ante las insistentes interrogantes de los pobladores, mencionaron que ahí se proyectaba la construcción de una presa hidroeléctrica. Más tarde, descubrirían que esos ingenieros venían por parte de la empresa transnacional Odebrecht.

En 2013, a pesar de que existían vedas antiguas sobre la cuenca hidrológica Río La Antigua, el gobierno de Veracruz, presidido por Duarte, firmó con la empresa Odebrecht una concesión de 25 años para la captación de agua en la cuenca. Los habitantes de la cuenca descubrieron que en el cauce del río Los Pescados se programó la construcción de 11 presas hidroeléctricas. En 2014 se formó el frente Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres y se alzó un campamento en Jalcomulco que permaneció activo hasta el 2020. El frente fue respaldado por movimientos sociales ONG’s, académicos y activistas de la región que lograron obstaculizar el megaproyecto a través de una acción de defensoría legal.

Pero para los habitantes originarios de Barranca Grande la suspensión no tuvo repercusión en sus vidas cotidianas. No volvieron ni la escuelas ni la clínica; se suspendió la obra pública y el INE ya no expide credenciales con el nombre de la localidad. De alguna manera, los pobladores que aún viven ahí padecen un desalojo de baja intensidad. La señora Argenta relata que las autoridades muchas veces hacen alusión al pueblo de Barranca Grande como si fuera un pueblo fantasma y “como si nosotros fuéramos fantasmas también”, comenta riendo de esta situación absurda. ¿Hasta cuándo las autoridades seguirán privando a los habitantes de Barranca Grande de sus derechos más elementales?