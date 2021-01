Biden predica con el ejemplo, no con "mañaneras"

En tanto el primer tuit del presidente norteamericano Joe Biden hace saber a su pueblo que no hay tiempo que perder y que pondrá manos a la obra para resolver el tema de la migración, otros presidentes...

Como AMLO, se empeñan en perder el tiempo en pleitos caseros, como el que inició en la “mañanera” de ayer, en esta ocasión en contra del director de Twitter México.

Resulta que el presidente de nuestro país sigue creído de la amistad con el expresidente Donald Trump y piensa que todo lo que le sucedió a este último se repetirá en la persona del líder tabasqueño, como el hecho de haber perdido su reelección y a él haberle cancelado su cuenta de Twitter, por violar las políticas que los usuarios de esa red social deben obedecer.

Una de las reglas rotas por Trump consiste en la prohibición de “incitar a la violencia”, cuya violación se le imputa a Trump cuando sus simpatizantes irrumpieron a la fuerza y causaron destrozos y cuatro muertos en el Capitolio de Estados Unidos, alentados por él a través de sus tuits. Andrés Manuel, emulando a Trump, no deja de influir en el ánimo de sus seguidores para confrontarlos con quienes no comparten su politiquería y basándose en ello exhorta a la confrontación, incitando a la división y polarización entre “buenos” y “malos”, en lugar de atender las necesidades básicas de los mexicanos.

Mientras Donald Trump se dirige a su “casa de descanso” en la Florida, para disfrutar de su deporte favorito, el golf, AMLO no puede huir de sus responsabilidades porque no ha cumplido una sola de sus promesas de campaña. López Obrador dijo en su segundo informe de gobierno haber cumplido ya con 97 de los cien compromisos que todavía reconoce haber hecho en campaña, sólo que la respuesta de los decepcionados, engañados y arrepentidos de haber votado por él le recriminan que los tres compromisos que aún le faltan por cumplir son: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

De los últimos diez presidentes norteamericanos (desde Lyndon B. Johnson en 1963 a la fecha), con la llegada de Joe Biden cinco presidentes han sido abanderados por el Partido Demócrata y los cinco restantes por el Partido Republicano, lo que muestra la alternancia en un país donde se respeta el voto de la mayoría y no cuentan las amenazas de anular elecciones por no asimilar derrotas, con el cuento y el estribillo de “voto por voto, casilla por casilla”, hasta que nos favorezca.