Blindaje al puerto de Veracruz

El secretario de Marina de Estados Unidos (EEUU), Carlos del Toro, llegó a México desde el martes pasado para reunirse con autoridades del gobierno federal, y ayer llegó Veracruz, no en visita de cortesía ni como turista. Sostuvo primero un encuentro privado con altos mandos, encabezados por su homólogo mexicano, almirante xalapeño José Rafael Ojeda Durán, en la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, y fundamentalmente trataron tomas de seguridad estratégica en los puertos mexicanos, bajo resguardo de la Secretaría de Marina (SEMAR), y en especial tres de ellos, Manzanillo y Lázaro Cárdenas de la costa del Pacífico, y el puerto de Veracruz en el Golfo de México, donde fortalecerán acciones militares para mejorar la seguridad en los mares, además de combatir la corrupción para evitar que el crimen organizado ingrese, en diversas rutas, drogas y sustancias químicas a través de esas terminales marítimas, las que, al final, llegan a EEUU. En términos oficiales se trata de una “cooperación militar” entre ambos países. No fue invitado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que ni enterado estaba de la llegada del funcionario del gobierno norteamericano, no por descortesía, en realidad las autoridades locales no participan en este tipo de acuerdos de la agenda bilateral entre países. De ahí que el secretario de Marina estadounidense no haya querido entrar a temas ajenos a las tareas que van a realizar junto con su contraparte mexicana, que para ellos es asunto de seguridad nacional. “Yo estoy aquí para apoyar a la Marina mexicana”, atajó en una respuesta a los reporteros que lo esperaban en otra actividad programada en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de la UV Campus Mocambo, para dictar una conferencia magistral titulada “Cooperación Bilateral México-Estados Unidos”, a la que sólo tuvieron acceso funcionarios y oficiales de la SEMAR invitados. Los reporteros quisieron indagar más, pero no obtuvieron mucho. “Estoy encantado de estar en México, en Veracruz, con los amigos mexicanos”, respondió... ¿de qué se trata la reunión? “de la relación entre nuestras marinas”… ¿cómo encuentra a Veracruz? “una ciudad preciosa, y la población todavía más preciosa”… ¿y en cuestión de seguridad, como ve a Veracruz.? “muy seguro, muy seguro”... ¿y la comida? “la comida, la música, todo es precioso”…¿y qué opina de la estrategia de “abrazos, no balazos”? “ese es un tema de México, doméstico, yo estoy aquí para apoyar a la Marina mexicana, trabajar junto con ellos”… Destaca el gesto amable del secretario Del Toro al gobierno de la república y al de Veracruz en sus respuestas, pero en especial su respeto a los periodistas, sin que fueran retirados ni agredidos por elementos de seguridad que lo acompañaban, en otro mensaje del que tendrían que tomar nota todos los funcionarios, de todos los niveles.

Ayer se informó sobre la detención del octavo o noveno de 11 o más implicados en el artero asesinato de la compañera periodista, directora del portal Quinto Poder y colaboradora de Diario de Xalapa, Maria Elena Ferral Hernández, ocurrido hace más de dos años en el municipio norteño de Papantla. Faltan varios, entre ellos el autor intelectual del crimen. Es un avance importante alcanzado por la Fiscalía General del Estado (FGE) que, debe reconocerse, no ha dejado de investigar y mantenerse atenta a este caso. Ojalá pronto se tengan noticias de la aprehensión de los demás responsables de este asesinato.

opedro2006@gmail.com