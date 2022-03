Borracheras de poder

Quién sabe si sólo sean aquellos morosos que no pagan impuesto predial desde hace décadas, dueños de edificios coloniales que se caen a pedazos en el centro histórico de Veracruz, a quienes el Ayuntamiento porteño puso en la mira bajo la advertencia de que, si no se ponen al corriente en sus adeudos, podrían iniciarles procedimientos de embargo. Si fuera en esos casos, con alcance a dos mil 672 inmuebles, esa medida sería hasta motivo de aplausos. Las viejas construcciones no solamente dan un mal aspecto a la heroica ciudad, representan un peligro para la vida de la población que debe transitar por donde se localizan, con riesgo de que los balcones, paredes, vigas y losas se vengan abajo por falta de mantenimiento que reciben desde hace muchos años, pues los propietarios esperan a que se desplomen para construir nuevos edificios. Esa es la realidad, para ellos es más caro rescatar que volver a construir, y lamentablemente se extingue el patrimonio histórico, artístico y cultural de Veracruz. Esos dueños morosos y malos veracruzanos tienen adeudos por más de 19 millones de pesos, y una situación muy parecida se encuentran empresarios con instalaciones en Ciudad Industrial Bruno Pagliai. Lo inquietante de este asunto, es que, junto con estas acciones, también se podría afectar al resto de los porteños. La alcaldesa Patricia Lobeira, sin ninguna sensibilidad, ha lanzado la advertencia de que todas las propiedades con más de dos años de rezago en el pago predial “también se les ejecutará el procedimiento económico coactivo”. El Ayuntamiento tiene facultades para proceder en contra de los morosos, pero en los tiempos actuales, cuando muchos han perdido su empleo debido al cierre de empresas o recorte de personal, esa actitud refleja insensibilidad y prepotencia. Además de esto, han comenzado a surgir quejas de empresarios porteños por la amenaza del Ayuntamiento panista del puerto para que de inmediato comiencen a pagar por el servicio de recolección de basura, lo que podría significar el inicio del cobro por este servicio a los habitantes de Veracruz. Por lo pronto, la Dirección Municipal de Ingresos ha enviado notificaciones a los dueños de restaurantes, hoteles, comercios y establecimientos de diversos giros, para presentarse a regularizar su situación, y extrañamente la Cámara de Comercio de Veracruz y otras organizaciones empresariales, se han mantenido ajenas a esta situación. Hace años, un alcalde de Veracruz trató de implementar el cobro del servicio de recolección de basura, pero las protestas se dejaron sentir de inmediato y dio marcha atrás a esa pretensión. En cambio, otro edil, Guillermo González Díaz, en su periodo administrativo, implementó una campaña para que los ciudadanos contribuyeran a la separación de la basura orgánica e inorgánica, otorgando estímulos económicos para quienes comenzaron a hacerlo.

No prosperó esa magnífica iniciativa por desinterés de la población, ni tampoco aquella otra excitativa para no arrojar basura a la calle, bajo el lema de que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Lástima.

