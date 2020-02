Botín en delegaciones y plazas de última hora en el IMSS

Los priistas vieron durante años las delegaciones federales como un botín y agencia de colocaciones, los panistas extendieron el dominio a plazas de tercero y cuarto nivel y los del Morena… se supone que no harán eso.

Pero hasta ahora solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido registrado un cambio real en la designación de los delegados y partir de hace unos días fungen en las representaciones del IMSS únicamente médicos, doctoras o enfermeras de carrera en esa institución y tras pasar un examen.

No hay que ir muy lejos para darse cuenta cómo algunos pretenden, en plena 4T, manejar las delegaciones.

El año pasado, en una designación que no únicamente sorprendió a gente de Morena, sino también del PRI, Fernando Kuri llegó como encargado de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sorprendió a muchos, no a todos, porque Kuri se suponía que en la pasada campaña hizo labor para su partido, el PRI, aunque en algunos sectores fue sabido que trabajó a favor de Morena. En fin, hubo críticas por la llegada del exdiputado y exalcalde de Oluta.

Sin embargo, poco le duró el gusto. En marzo de 2019 tomó posesión, en junio se estaba despidiendo y en septiembre ya era secretario de Elecciones del Comité Directivo Estatal… del PRI.

Decíamos que el IMSS se ha convertido ahora en ejemplo de cómo deben ser las designaciones de los delegados en las dependencias federales. No por favoritismo, compadrazgo, recomendación o pago de favores. Ahora, en el Seguro Social, aplicaron exámenes y tomaron en cuenta a médicas, médicos, enfermeras y enfermeros que tuvieron o tienen cargos clave en las representaciones de esa dependencia en los estados.

Los que no sabían lo que es el IMSS ni los que no habían hecho carrera ahí, simplemente no fueron tomados en cuenta.

Eso sí, la nueva delegada en la Zona Norte, María de Lourdes Carranza Bernal, una doctora que era la jefa de Prestaciones Médicas en el IMSS de Guerrero, se encontrará con que el fugaz exdelegado, Candelario Pérez Alvarado, le dejó sembrados a varios elementos a quienes, de última hora, les entregó plazas.

En la delegación se afirma que en la mayoría de esos casos las plazas recayeron en personas sin méritos, que se vieron favorecidos por decisiones sin sustento de Pérez Alvarado. Bastará una revisión de la nueva titular, quien llega a ese puesto sólo por sus méritos, para checar eso.

Mientras tanto en el Centro SCT de Veracruz, el responsable de esa delegación, José Adalberto Vega Regalado, tiene que resolver el problema de las protestas y bloqueos de constructores, que se quejan por el supuesto favoritismo en la asignación de obras