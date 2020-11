El Buen Fin 2020, evento comercial con el que se pretende reactivar la economía, estará enmarcado por el desempleo, la ausencia de pago de aguinaldos anticipados, la falta de liquidez de las empresas obligadas y un mundo digital inseguro al acecho de quienes mediante operaciones en línea dispondrán de su dinero electrónico.

La oportunidad de descuentos para consumidores finales de bienes y servicios que en años anteriores tenía por duración un solo fin de semana, en su décima edición se ha prorrogado a 12 días (del 9 al 20 de noviembre), con la finalidad de dar mayor plazo de compra a quienes desde sus hogares o en línea deseen hacer sus compras para acatar las medidas de disminución de la movilidad y evitar aglomeraciones.

Sin embargo, con todo y la ampliación del plazo pareciera que por esta ocasión los participantes del programa se enfrentan a un Buen Fin pandémico, por falta de dinero que pudiera no lograr su objetivo.

Aún así quienes deseen y puedan hacer compras no olviden acatar las recomendaciones para ser un buen consumidor y un buen usuario de servicios financieros; haciendo compras programadas y de bienes que resulten necesarios o de suma utilidad y duración, comparando en diversas tiendas precios, calidad y garantía; y desde luego, no comprometiendo su capacidad de pago a futuro con promociones a meses sin intereses, pues nos espera una buena cuesta de enero, no se diga el primer trimestre de 2021.

Por esta ocasión en que las plataformas de cobro digital se pondrán a prueba, así como las operaciones vía banca electrónica y aplicaciones, no se diga las áreas de venta de las tiendas, tendremos que estar más atentos que nunca, pues no es lo mismo --como ya lo hemos visto-- realizar una compra física que una compra en línea (comercio electrónico), pues en esta segunda habrá que cerciorarse de la descripción exacta del producto, los términos que establezca el proveedor para devolución, fecha de entrega del producto, cambio y forma de envío.

No está de más echar un vistazo a las opiniones de otros consumidores para darnos una idea sobre el servicio o bien que se contrata y también comparar los hábitos o técnicas del vendedor, sobre todo si las “ofertas” parecen demasiado atractivas; la desconfianza tendrá que ser nuestra aliada al momento de comprar, no olvides guardar tu comprobante con todos los datos de la transacción, pues siempre será necesario para respaldar cualquier reclamación.

También habrá Buen Fin para las deudas, según informan representantes del gremio banquero. Este punto como todos los años incide en lo mismo, si van a aprovechar su dinero para liquidar adeudos pendientes cerciórense por favor de recibir un convenio de pago que respalde la negociación, para evitar dolores de cabeza futuros.

