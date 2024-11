Buen fin 2024, ¡arrancan!

Como una gran oportunidad para la reactivación económica de fin de año, pero en medio de nuevos récords de endeudamiento, cartera vencida y colocación de créditos al consumo, se desarrollará este Buen Fin edición 2024.

Por si fuera poco, la cifra nada alentadora de las pérdidas económicas ocasionadas por los fraudes a los cuentahabientes bancarios y hasta por fuera del sector formal, se ciernen como una nueva amenaza a los consumidores y usuarios de servicios financieros.

Total, que como hemos concluido en las diversas mesas y espacios de diálogo en donde salen a relucir las nuevas modalidades de estafas, las últimas que ya no son siquiera sofisticadas, pero eso sí novedosas.

Tal parece que la única defensa que tenemos -y también solución- es la autoprotección, la desconfianza y las medidas preventivas y de seguridad que lleguemos a implementar en nuestro desempeño como consumidores.

Está más que comprobado que es justo en esta temporada, cuando se registran las cifras más altas en materia de fraudes y llamadas de extorsión; todas caracterizándose por el factor emocional con el que los ladrones logran manipular nuestra inteligencia.

Llegando a ofuscar el discernimiento, haciéndonos creer lo peor, pero a su vez ofreciéndonos la oportunidad de resolverlo –si accedemos- a lo que nos pidan.

Es verdad, sin engaño no hay fraude, si logramos evitar caer en esos minutos de sorpresa y alteración, si nos detenemos unos minutos más a pensar o repensar en lo que la persona del otro lado de la línea nos dice, podremos evitar hacer alguna operación en nuestra banca en línea, dar un nuevo confidencial o descargar algún archivo.

Hace unas semanas leí en un artículo de especialidad que el fishing, es la modalidad de fraude más exitosa hoy en día, en otras palabras, la pesca de ingenuos, o distraídos.

Como están a la orden del día, los mensajes escritos de mil maneras distintas solo para hacernos caer en el error, así que el mejor consejo que podemos atender hoy en día es no confiar en nadie y para pronto, ya no responder a números desconocidos, aunque parezca que es del banco.

Si el identificador nos dice que la llamada es del proveedor de servicios bancarios, qué mejor que colgar o no tomar la llamada y ponerse en contacto con el banco de manera directa si es que tuviéramos algún pendiente.

Nada de andar creyendo en los premios por internet, las herencias o los novios (as) a medida, si algo es muy bello para ser verdad, seguro se trata de una mentira.

Ahora, si vamos a participar de las compras en línea, revisar antes los sitios en donde le damos ingresar o click, puede tratarse de un sitio inseguro o falso que nos lleve a la pérdida del dinero y de la tranquilidad, que es lo peor.

No introduzcas contraseñas en computadoras que no sean de uso personal o colgado de redes públicas, en donde fácilmente pueden vaciarte el bolsillo.

En fin que aparte de todas las recomendaciones tecnológicas, una de las más valiosas es que cuides tu dinero, tampoco es necesario que compres algo sobre todo si no lo necesitas, y aparte la temporada de abrazos, regalos, y compras de fin de año, apenas comienza.

No te dejes deslumbrar por todo lo que ves, sobre todo si no lo tienes considerado en el presupuesto, sin presupuesto no cedas a nada a menos que sea de emergencia, de primera necesidad o absolutamente necesario.

Lo contrario, te llevará a un maratón de meses sin intereses, quizá aparte de deudas pasadas que aún no se concluyen y esto pueda complicar tu situación en los próximos meses o años.

Es un buen momento para razonar todas nuestras compras, y más allá de eso, el uso que se le dará al dinero que se recibe con motivo del aguinaldo, como premio al esfuerzo y trabajo de todo un año.

Que ese esfuerzo no se tire a la basura y que sea empleado para crear el fondo de emergencias si es que no nos da para más. La tranquilidad de no tener deudas, o de concluir algunas es un regalo excepcional que siempre podemos darle a nuestra familia.

Así que estamos muy a tiempo de evitar caer en las compras de último momento que no nos llevarán a nada bueno. Compara antes de decidir y revisa a detalle las características de lo que piensas adquirir, para no recibir sorpresas desagradables. Que este sea un Buen Fin y no se deje sorprender.

www.elbarzonrc.org

elbarzonrc@yahoo.com.mx

@terecarbajal